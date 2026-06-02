自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》林鉑濬4局6K無失分寫下旅美最佳！李晨薰中繼收第2勝

2026/06/02 14:09

林鉑濬、李晨薰。（資料照，合成照）林鉑濬、李晨薰。（資料照，合成照）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力西雅圖水手新人聯盟層級的林鉑濬，今天對上運動家掛帥先發，4局送出6次三振沒有失分，寫下旅美後最佳表現。

林鉑濬開場前2局送出6上6下，3局上半雖先被首名打者敲出安打，但馬上連續解決3名打者結束半局，而來到4上，面對前2位打者分別被敲長打以及投出保送，然而他再次穩住陣腳，連抓3個出局數化解危機，也結束今天的投球工作。

林鉑濬今天先發主投4局，被敲出2支安打沒有失分，送出多達6次三振且只有1保送，生涯首次單場1分未失，三振數也追平個人單場新高，防禦率從7.24降至5.60。

其他旅美好手部分，除了今天轟出大聯盟生涯第2轟的李灝宇外，同樣在新人聯盟層級的巨人李晨薰，則是在落後2分的情況中繼登板，2局的投球被敲2支安打送出1K沒有失分，且打線給予支援逆轉比數，最終拿下勝利，也讓李晨薰拿下生涯第2勝。

除此之外，擁有台灣血統的23歲台裔投手艾瑞克．林（Eric Lin）在近日與坦帕灣光芒簽下合約，正式進入職棒體系，今天在新人聯盟對上雙城比賽中，5局下半登板投球，中繼2局被敲1支安打飆出3K，沒有失分也沒有保送，職棒層級初登場就拿下中繼成功，球速一度測到96.4英里（約155.1公里）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中