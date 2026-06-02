MiLB》林鉑濬4局6K無失分寫下旅美最佳！李晨薰中繼收第2勝

林鉑濬、李晨薰。（資料照，合成照）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力西雅圖水手新人聯盟層級的林鉑濬，今天對上運動家掛帥先發，4局送出6次三振沒有失分，寫下旅美後最佳表現。

林鉑濬開場前2局送出6上6下，3局上半雖先被首名打者敲出安打，但馬上連續解決3名打者結束半局，而來到4上，面對前2位打者分別被敲長打以及投出保送，然而他再次穩住陣腳，連抓3個出局數化解危機，也結束今天的投球工作。

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林鉑濬今天先發主投4局，被敲出2支安打沒有失分，送出多達6次三振且只有1保送，生涯首次單場1分未失，三振數也追平個人單場新高，防禦率從7.24降至5.60。

其他旅美好手部分，除了今天轟出大聯盟生涯第2轟的李灝宇外，同樣在新人聯盟層級的巨人李晨薰，則是在落後2分的情況中繼登板，2局的投球被敲2支安打送出1K沒有失分，且打線給予支援逆轉比數，最終拿下勝利，也讓李晨薰拿下生涯第2勝。

除此之外，擁有台灣血統的23歲台裔投手艾瑞克．林（Eric Lin）在近日與坦帕灣光芒簽下合約，正式進入職棒體系，今天在新人聯盟對上雙城比賽中，5局下半登板投球，中繼2局被敲1支安打飆出3K，沒有失分也沒有保送，職棒層級初登場就拿下中繼成功，球速一度測到96.4英里（約155.1公里）。

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