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1句「爸爸會支持吧」台南女中棒球隊1年拚出冠軍路

2026/06/02 13:46

台南女中棒球隊情如姐妹，開心打球、玩成一片，團隊默契十足。（記者洪瑞琴攝）台南女中棒球隊情如姐妹，開心打球、玩成一片，團隊默契十足。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「校長，你說過自己有兩個女兒，學校裡有1900多位女兒，那女兒想做什麼活動，爸爸都會支持吧？」這句充滿勇氣的請求，成為台南女中棒球隊誕生的起點。

在校長洪慶在支持下，台南女中棒球隊於去（2025）年2月底正式成立。成軍短短1年，球隊便在全國賽事嶄露頭角，日前於高中棒球聯賽女子軟式組預賽3戰全勝，勇奪隊史首座冠軍盃；去年全國社區學生棒球大賽U18女子組，也在成軍半年時就拿下全國亞軍，展現驚人成長速度。

球隊成功背後，離不開教師團隊的投入。身為數學老師的林威志，本身熱愛棒球，大學時曾是壘球校隊成員，為陪伴學生圓夢，特別考取教練證照；隨後邀請同窗好友棒球教練謝易展加入，共同負責專業訓練，雙雙獲得最佳教練獎肯定。另1位體育老師劉佳輔則扮演守護者角色，從練習安全、投球動作到運動傷害預防，都細心把關。教師團成為球員最堅強的後盾。

球場上的亮眼成績，來自隊員們持續不懈的努力。榮獲投手獎的莊閔茜與拿下最有價值球員（MVP）的陳屏榆，是球隊重要戰力。兩人除了利用早自習及課餘時間練球，回家後仍持續自主訓練，勤練手勢與基本動作。

隊上就讀數學資優班的高瑄辰，同樣展現對棒球的熱情，她把課堂外大部分時間投入訓練。面對課業與球隊雙重挑戰，她坦言並不覺得辛苦，「只要做喜歡的事，就能堅持下去」。

洪慶在表示，成立棒球隊從來不是以追求戰績為目標，而是希望提供學生實現夢想的舞台。如今這群女孩用汗水與努力證明，只要勇敢追夢，就有機會站上屬於自己的榮耀舞台。

成軍才1年的台南女中棒球隊，就在今年全國高中棒球聯賽女子軟式組勇奪第1座冠軍金盃。（記者洪瑞琴攝）成軍才1年的台南女中棒球隊，就在今年全國高中棒球聯賽女子軟式組勇奪第1座冠軍金盃。（記者洪瑞琴攝）

台南女中校長洪慶在（中）與棒球隊發起學生高瑄辰（左）、蔡宜恩（右）。（記者洪瑞琴攝）台南女中校長洪慶在（中）與棒球隊發起學生高瑄辰（左）、蔡宜恩（右）。（記者洪瑞琴攝）

教師團隊劉佳輔（左起）、林威志、謝易展。（記者洪瑞琴攝）教師團隊劉佳輔（左起）、林威志、謝易展。（記者洪瑞琴攝）

114學年度高中棒球運動聯賽女子軟式組，陳屏榆獲得MVP大獎，投手獎由莊閔茜拿下。（記者洪瑞琴攝）114學年度高中棒球運動聯賽女子軟式組，陳屏榆獲得MVP大獎，投手獎由莊閔茜拿下。（記者洪瑞琴攝）

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