世足》經濟效益不如預期？美國各州陸續放寬酒吧營業時間

美國各州政府陸續放寬酒吧與餐廳的營業時間，盼能刺激消費。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃即將點燃戰火，美國各州政府陸續放寬酒吧與餐廳的營業時間，盼能刺激消費，對店家是一大福音，不過相關的治安問題也引發關注。

根據《美聯社》報導，美國各州政府陸續批准世界盃期間延長酒吧與餐廳的營業時間，希望藉此協助商家增加收入，提升球迷的觀賽體驗，不過，也有人認為這是在「世界盃經濟紅利」預期降溫後，政府為了刺激消費做出的最後一搏。

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目前包括堪薩斯州、密蘇里州、紐澤西州、賓夕法尼亞州、羅德島州和華盛頓州都已經陸續允許在賽事期間延長酒類銷售時間，費城的酒吧可以一路營業到凌晨4點，堪薩斯市的部分酒吧甚至獲准營業至凌晨5點。

雖然相關措施已獲州政府批准，不過也有部分人士擔心屆時的公共安全問題，酒吧業者則站出來反駁，表示大多數業者都十分重視員工訓練，避免顧客飲酒過量，費城一間酒吧的老闆普林辛格（Mark Prinzinger）就說，「大家待在酒吧看比賽，不代表他們會喝得爛醉，事實上，我認為情況正好相反，大家是想看比賽、投入比賽。」

《美聯社》指出，延長營業時間並非美國獨有的趨勢，英國政府放寬許可規定後，如果在淘汰賽階段有英格蘭隊或蘇格蘭隊的比賽，英格蘭和威爾斯的酒吧可以破例營業至凌晨2點，擁有半自治政府的蘇格蘭，地方政府則允許在比賽結束後繼續營業30分鐘。

報導最後提到，雖然放寬限制，但能帶來多少效益仍是未知數，餐飲產業研究公司資深主管亨克斯（David Henkes）受訪時表示，自疫情以來美國消費者的生活習慣改變不少，愈來愈多人選擇較早出門消費，整體支出也比過去減少，「要在深夜甚至通宵營業其實非常困難，因為很難找到足夠人力，這項措施讓餐廳有機會增加收入，但我不確定需求是否真的大到足以讓許多業者認為延長營業時間是值得的。」

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