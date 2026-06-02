MLB》道奇先發群ERA全國聯最佳 教頭點出佐佐木朗希等3人是關鍵

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲右投斯漢（Emmet Sheehan）今天交出6.1局失2分的好投，但道奇打線全場只拿到1分，最終道奇在客場以1比4敗給響尾蛇。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞斯漢投得很棒。

斯漢今天一度上演15上15下，全場只被敲3安，但有2安是陽春砲，吞本季第2敗，賽後防禦率為4.50。斯漢此戰的速球均速達到本季新高的95.9英里（約154.3公里）。

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羅伯斯讚賞斯漢，「我認為他投得非常好，毫無疑問值得更好的結果。速球狀況很好，滑球也很不錯，也有善用曲球，並且有效壓低被安打數。」

截至今天為止，道奇先發投手群防禦率以3.05居全國家聯盟最佳，全大聯盟僅次於洋基先發群的2.97防禦率。道奇目前以38勝22敗居國家聯盟西區龍頭。

對此羅伯斯認為，這主要反映在輪值後段投手，看到左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）、日本右投佐佐木朗希、斯漢的表現，「對我來說，他們提高先發輪值的下限。至於那些頂級先發，本來就維持著高水準，這很好。但現在因為先發投手的表現，我們每天晚上都有很好的機會贏球。」

斯漢。（美聯社）

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