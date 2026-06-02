NBA》生涯執教累積1042勝 名人堂教頭阿德曼逝世、享壽79歲

名人堂教頭阿德曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國國家籃球教練協會週一公布的消息，名人堂教頭阿德曼（Rick Adelman）逝世，享壽79歲。阿德曼也是金塊總教練大衛‧阿德曼（David Adelman）的父親，官方並未公布死因。

阿德曼生涯執教23年，待過拓荒者、勇士、國王、火箭、灰狼，生涯共執教1791場，累積1042勝，在NBA歷史排名第10。

請繼續往下閱讀...

NBA史上只有名教頭萊里（Pat Riley）、帕波維奇（Gregg Popovich）、「教皇」史隆（Jerry Sloan）、名教練卡爾（George Karl）的執教場次比阿德曼還多。

此外，阿德曼兩度率領拓荒者隊闖進總冠軍賽。而他曾在2008年率領火箭締造22連勝佳績，這也是NBA史上第4長的連勝紀錄。

美國國家籃球教練協會在聲明中表示，「阿德曼不僅會以教練與球員身分被人們記住，更是許多籃球界人士的重要導師。」

在NBA打滾20年的七六人40歲老將羅利（Kyle Lowry），曾是阿德曼在火箭時期的子弟兵。他今天受訪表示，「他真的挑戰我，也願意信任我。這對我來說非常重要。他其實不必這麼做，他可以選擇用其他球員，但他相信我。沒有他，我不知道自己會擁有什麼樣的職業生涯。這是令人難過的一天。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法