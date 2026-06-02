中職》兄弟人事大異動 辜仲諒上週六現身已有跡象

中信慈善基金會董事長辜仲諒到球場勉勵球員。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟今天將宣布人事重大異動，除了將由二軍總教練兼農場主管的彭政閔接任領隊，二軍兵符將由林明憲回鍋出任，而農場主管的職務則可望由周思齊出任。由於中信兄弟開季戰績不佳，球團老闆辜仲諒上週六還現身大巨蛋打氣，據傳當時他已向教練團表達球團進行的人事調整。

由於中信兄弟的人事異動備受注目，中信球團今天稍早面對消息提前曝光，則公布已準備好的新聞聲明稿，並以中信育樂股份有限公司的名義，發布旗下棒、 籃球團的人事異動。

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在棒球部分，彭政閔原任二軍總教練兼農場主管，即日起升任領隊，未來他將全權負責中信兄弟一、二軍的團隊戰力編制及球隊體系運行。球團聲明指出，將借重彭政閔領隊深厚的棒球專業與指標性影響力，引領中信兄弟邁向更趨完善的全新紀元，再創新高峰。

隨著彭政閔升任領隊，關於農場主管一職，球團宣布將聘任亞洲棒球總會（BFA）會長特助的周思齊接掌農場主管，未來也將全面接手中信兄弟農場養成與新人培訓工作，持續為一軍孵化新生代核心戰力。中信兄弟二軍總教練則是由目前擔任農場野手發展總監的林明憲兼任。

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