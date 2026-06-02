TPBL》不只中信兄弟有人事異動 劉志威特攻GM職位交給陳暉

陳暉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕中信兄弟宣布人事異動，劉志威卸下領隊，而他同時將職籃中信特攻總經理職務交給陳暉，統籌特攻籃球隊之戰力編制與體系運行。

特攻今年季前為TPBL奪冠熱門，但例行賽排第四，挑戰賽還直落二吞敗無緣季後賽，季後人事異動難以避免，今天中信也宣布陳暉接任總經理職務，期許他能以其專業的籃球背景與行政經驗，引領中信特攻深化團隊核心DNA，在賽場上延續強權風采。

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中信育樂表示，中信育樂營運長劉志威，未來將站在更宏觀的集團運動產業視角，引領中信兄弟領隊彭政閔與中信特攻總經理陳暉，並全權負責中信育樂旗下所有球團的品牌行銷、商業贊助、球場營運與整體商務運作。

接下來，劉志威也將發揮多年累積的豐富管理經驗，持續強化集團的商業核心競爭力，為球迷構築更具沉浸感的全方位觀賽體驗，以及更多元、高質感的運動周邊生態圈。

中信育樂強調，本次人事異動代表著球團將走向更精準、更成熟的職業化經營模式。未來將在劉志威營運長總攬全局的策略指引下，一體化推進品牌商務之長遠佈局，並由彭政閔、周思齊、陳暉等前線專業核心團隊全力落實戰力之深耕。中信育樂將以更穩健、專業的步伐，全面深化球迷服務與觀賽價值，開創台灣職棒與職籃的全新觀賽體驗，繼續回饋廣大的球迷。

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