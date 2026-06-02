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NFL》震撼！公羊重磅換來2屆年度最佳防守巨星 複製ALL IN奪冠劇本

2026/06/02 15:34

布朗隊將蓋瑞特交易至公羊，換來維爾斯與選秀籤。（取自布朗隊官方X）布朗隊將蓋瑞特交易至公羊，換來維爾斯與選秀籤。（取自布朗隊官方X）

田兆崴／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL今天爆出震撼彈，洛杉磯公羊送出2屆明星防守邊鋒維爾斯（Jared Verse），以及2027年首輪、2028年次輪與2029年第三輪選秀籤，向克利夫蘭布朗交易來2屆年度最佳防守球員蓋瑞特（Myles Garrett）。

30歲的蓋瑞特是聯盟當今最恐怖的衝傳怪物，身為2017年選秀狀元的他，生涯至今9個賽季已經累積125.5次擒殺，入選7屆職業盃與5屆年度第一隊。上賽季季前，蓋瑞特曾向布朗高喊「賣我」，但最終仍達成4年1.6億美元合約留隊，並以創聯盟紀錄的單季23次擒殺，拿下生涯第2座年度最佳防守球員。

根據《ESPN》報導，公羊在今年3月對蓋瑞特產生興趣，因為布朗當初修改蓋瑞特的合約以延後他的獎金發放，使未來更容易進行交易操作；儘管當時布朗向公羊強調始終無意交易蓋瑞特，但公羊不斷致電洽談，試圖挖角這位原本被布朗視為非賣品的當家巨星，雙方談判在今年選秀會後迅速升溫，最終公羊答應將2024年防守組新人王維爾斯納入包裹，成功讓布朗點頭。

公羊交易來蓋瑞特。（取自公羊隊官方X）公羊交易來蓋瑞特。（取自公羊隊官方X）

這筆震撼交易案，無疑貫徹公羊最經典的「去他的選秀籤（F**k them picks）」操盤理念，早在2021年休季，公羊就曾透過重磅交易換來明星四分衛史塔福（Matthew Stafford），並在該季於洛杉磯舉行的第56屆超級盃成功奪冠。如今公羊替這位年已38歲的新科MVP四分衛，找來現役最強防守球員蓋瑞特，目標複製當年「宇宙羊」奪冠方程式，於明年再度於洛杉磯SoFi Stadium舉行的第61屆超級盃重返榮耀。

今天聯盟另一大備受矚目的交易案，費城老鷹終於將第59屆超級盃冠軍功臣、但上賽季鬧出休息室茶壺風暴的王牌外接手布朗（A.J. Brown）交易至新英格蘭愛國者，換回2028年首輪籤與2027年第五輪籤。老鷹外接手陣容正式邁向新世代，來季將由史密斯（DeVonta Smith）扛起WR1重任，搭配今年首輪大物雷蒙（Makai Lemon），組成全新空戰雙箭頭。

老鷹交易掉王牌外接手布朗。（取自老鷹官方X）老鷹交易掉王牌外接手布朗。（取自老鷹官方X）

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