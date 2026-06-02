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中職》12年來見證制度變遷 伍鐸讚賞聯盟近年「爆發式」進步

2026/06/02 16:57

伍鐸。（資料照）伍鐸。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職昨天領隊會議後，正式宣告規章第17章第96條「228洋將條款」廢除。未來僅配合各隊作業時間，設立1月15日為原球隊議約最終日，該日過後該位外籍選手即被視為自由球員。

味全龍隊老牌洋投伍鐸，生涯效力過中信兄弟、富邦悍將，如今已達成「羅力條款」而不占洋將名額。伍鐸2015年季中來台效力中信兄弟，當時，聯盟洋將還是登錄3人、2人同時上場，只要有洋將降二軍就必須註銷，日後才改為「註冊4人、登錄3人、2人同時上場」。

12年來，中職聯盟對於洋將的規章有進步，伍鐸身為選手頗有感。伍鐸說：「聯盟這幾年爆發式的進步，加上國際賽的好成績，整個聯盟往更好的方向走，是很好的成長。」

聯盟將議約日改訂為1月15日，伍鐸認為是很好的突破。伍鐸說：「過往還有228條款時，各隊可能覺得隔天再來準備球季就好，現在各隊都有建置更完善的球探機制系統，其實每個球季結束後，各隊也大概在季末知道明年誰續約、自由市場鎖定誰，現在議約日提前，球隊更能早點佈署隔年戰力，會幫助每個球隊都進步。」

伍鐸透露，他剛來台灣時，各隊球探部門至多1、2人，到現在各隊編成部門和情蒐部門都增援，整個聯盟往更好方向準備，也讓每個球隊都更游刃有餘思考未來編成。

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