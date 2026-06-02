MLB》道奇當冤大頭？75億明星強打表現不符身價 主帥羅伯斯曝警訊

塔克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇為力拚3連霸，休季不惜再砸下4年2.4億美元（約新台幣75億）簽下4屆明星強打塔克（Kyle Tucker），然而本季至今他繳出的表現並不符合年薪6000萬美元身價，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）也分析原因。

塔克今年來到道奇後表現起伏不定，出賽57場打擊三圍.238/.336/.386、攻擊指數0.722，敲出4轟、27分打點，成績並不是太過差勁，但明顯與身價不符。道奇總教練羅伯斯近日談到塔克的低潮，點出塔克今年在打擊區內的耐心下降，與他過去的風格形成強烈對比。

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「我認為他的出棒率比生涯任何時候都高，不管是第一球還是整體數據都是如此。」羅伯斯說道，「我認為這代表他的選球不夠謹慎，他原本是能不斷與投手纏鬥、即使被逼到2好球依然能應付自如的打者，但現在看起來，他比我印象中還要躁進。」羅伯斯甚至直言：「這是個警訊（red flag）。」

根據數據，塔克今年針對第一球出棒比例為47.1%、整體出棒率為49.7%，皆比去年的36.3%與45.2%來得高；而他的追打率24.1%、揮空率22.8%也比去年的17.6%、20.2%不理想。儘管塔克發揮不佳，但道奇本季仍以38勝22敗暫居國聯西區龍頭。

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