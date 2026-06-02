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中職》「人事異動跟戰績沒有關係」 劉志威說明中信育樂的變革起點在去年季後

2026/06/02 18:29

彭政閔（左2）、周思齊（左1）、劉志威（右2）、陳暉（右1）。（記者王藝菘攝）彭政閔（左2）、周思齊（左1）、劉志威（右2）、陳暉（右1）。（記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信育樂股份公司今（2日）正式宣布旗下棒、籃球團的重大人事異動，在中信兄弟和統一獅在大巨蛋的賽事之前，中信育樂營運長劉志威率先說明這項變革的想法起點在去年季後，「整個營業額和規格提升很多，向上發展非常明顯」，因此集團內部對於人員安排上開始重新思考，他並強調，這項異動跟中信兄弟開季以來戰績不佳並無關連，到目前為止也沒有教練團調整的規畫。

「主要是在去年度賽季結束，去年整個運動和職棒產業的整個營業額和規格提升很多，向上發展非常明顯」，劉志威在這項新人事異動之後專職中信育樂營運長，他原本兼任職棒中信兄弟和職籃中信特攻的兩隊領隊職務，則分別交給彭政閔和陳暉。

劉志威表示，「那個時間點是起點，包含球團收入超過10億，費用也超過10億，是運動產業另一個里程碑。」他認為這是球團的責任，既然有這個企機出現，就必須在編制上做出安排，由專人去負責。只是為何直到今天才正式宣布，劉志威指出，因為必須考量接手人員的任務和分配，像是周思齊在協助亞洲棒總、彭政閔在二軍、陳暉在教職，「每個人在時間安排上、整體的就位後，目前才正式對外宣布。」

劉志威強調，其實這是很簡單的概念，「因為產業規模不同，把專業分工分得更細，有更多專業人才投入在裡面，包括棒球隊由恰恰接領隊，陳暉就來接中信特攻。」中信兄弟開季戰績以13勝29敗1和在上半季墊底，落後居龍頭的味全龍多達15場勝差，對此劉志威則重申，有這個變革的思考起點在去年球季結束後，跟今年戰績沒有關係。

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