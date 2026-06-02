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中職》劉志威專任中信育樂營運長 中信兄弟歷位領隊任期最長

2026/06/02 18:40

彭政閔（左2）、周思齊（左1）、劉志威（右2）、陳暉（右1）。（記者王藝菘攝）彭政閔（左2）、周思齊（左1）、劉志威（右2）、陳暉（右1）。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信育樂公司今天發布人事異動，劉志威專任中信育樂營運長職務，不再兼任中信兄弟領隊暨中信特攻籃球隊總經理，由於他是台灣職業運動罕見橫跨棒球、籃球、電競三項領域的經理人，專職營運長後將全面統籌並主導旗下球團長遠佈局。

緯來電視網於2004年接手SBL中廣戰神隊並更名緯來獵人隊，時任緯來體育台經理的劉志威被指派出任球隊總經理，開啟他與台灣職業運動的連結，2006年接任緯來獵人隊總教練，隔年帶領球隊打出21勝9敗拿到例行賽第2名，獲選SBL第4季年度總教練。

2017年4月，中信兄弟領隊楊培宏升任球隊副董事長，總經理暨領隊職務由時任管理顧問公司總經理的劉志威接任，成為台灣職業運動第1位橫跨棒球、籃球的經理人，2022年9月接替張樹人出任T1聯盟新北中信特攻總經理，2023年獲選T1聯盟第2季年度經理人。

劉志昇接任中信兄弟領隊的第1年，執行轉向美式球風的球隊政策，經過連續3年由外籍教頭領軍仍未奪冠後，2020年參與教練團重組調整球隊方向，是中信自2021年起5年內4次打進台灣大賽、拿到3次冠軍含2連霸的重要人物，擔任領隊長達9年也是中信兄弟任期最長的領隊。

中信兄弟歷任領隊

領隊　年度

陳正宏　2014

李文彬　2014

楊培宏　2015~17

劉志威　2017~26

彭政閔　2026~

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