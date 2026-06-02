中職》兄弟隊史首位球員出身領隊 彭政閔：心情很複雜

彭政閔（右）、周思齊（左）。（記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信育樂今天公布旗下職棒、職籃的重大人事異動，其中由曾是兄弟看板球星並曾任總教練的彭政閔接掌棒球隊領隊一職，更是讓數十家電子和平面媒體湧入大巨蛋。身為最大焦點的彭政閔，在回應接任領隊的心情時，則用「心情很複雜」來回應，隨後指出，「就盡力而為，把球隊階段性的狀況給予正向的能量，讓球隊愈來愈好」。

中信兄弟開季戰績不佳，今天在大巨蛋和統一獅比賽之前，就傳出將有重大人事宣布，而隨後球團在下午2點多發出聲明表示，「即日起，將由彭政閔正式升任中信兄弟球團領隊，二軍總教練將由中信兄弟農場野手發展總監林明憲兼任，周思齊則接掌中信兄弟農場主管。此外，中信特攻籃球隊總經理（GM）一職，新球季也將由陳暉接任；原領隊劉志威將專任中信育樂營運長職務，全面統籌並主導旗下球團之長遠佈局，並引領中信兄弟領隊彭政閔與中信特攻總經理陳暉，共同開創中信育樂全新篇章。」

請繼續往下閱讀...

在開賽前就傳出重大人事異動，中信兄弟總教練平野惠一在接受媒體提問此事時，則表示：「等下球團會有聯訪，有任何問題請在聯訪時詢問。」其他教練和球員也並未回應此事，讓媒體在訂下午5點半的記者會上統一提問，並由劉志威率領彭政閔、周思齊和陳暉出席受訪。

對於何時收到接任領隊的通知、考慮多久才接下新挑戰，彭政閔都未做出明確回應，只表示：「我覺得現階段講（考慮）多久不是重點，該如何把工作做好、幫助球隊，才是現階段最重要的目標。」

由於昨天是中職領隊會議，劉志威仍代表兄弟出席會議，也是他以兄弟領隊身分出席的最後一次會議，對此他則笑說：「領隊會議昨天還是我，因為如果我帶恰哥去，消息就曝光了。」但劉志威也強調，不管是中信特攻或中信兄弟，一直以來都是大家討論在做決策，「包含選秀、洋將和後續訓練，在交接這部分（指領隊職務）沒有太大問題。」

彭政閔面對6月29日將登場的中職選秀，則表示，關於選秀方向，之前跟農場教練也有討論過，這幾個月也有針對球隊在關注的球員跟進狀況，他之後還會再跟新任農場主管周思齊做進一步討論，「我們要再討論，哪些球員比較適合，我們會再繼續溝通。」周思齊則表示，中信兄弟一直以來在做文化傳承和系統的建制，都是走在其他球隊前面，「創造了很多為台灣貢獻的方法和工具。接下來的任務不會很輕鬆，我會努力為球隊貢獻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法