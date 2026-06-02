印尼賽》李芳至／李芳任3局扳倒奧運銀牌、中國第5種子 晉男雙16強

台灣男雙李芳任／李芳至。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕超級1000系列印尼公開賽今天點燃戰火，台灣「雙胞胎組合」李芳至／李芳任歷經3局激戰，以21：8、17：21、21：17擊敗中國第5種子王昶／梁偉鏗，首度在雙方對戰中取勝，晉級男雙16強。

世界排名第19的李芳至／李芳任，過去兩度交手都遭到這對巴黎奧運男雙銀牌組合直落二擊敗，不過今天首局台灣組合攻勢凌厲，以21：8輕鬆先下一城。第二局則風雲變色，開局陷入被動，一度連失11分，最終以17：21遭扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

決勝第3局雙方一路緊咬比分，戰至17平後，李氏兄弟把握關鍵時刻，在18：17領先下連得3分，以21：17鎖定勝利，成功完成甜蜜復仇。

另一組台灣男雙李哲輝／楊博軒同樣闖關成功，以21：16、13：21、21：19力退地主印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），順利挺進次輪。

混雙方面，全英公開賽冠軍葉宏蔚／詹又蓁在台灣內戰以21：19、19：21、21：16擊敗吳冠勳／李佳馨。女雙第7種子謝沛珊／洪恩慈則展現壓倒性優勢，以21：9、21：12橫掃自家人鄭宇倢／胡綾芳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法