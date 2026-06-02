中職》崩盤！富邦本土勝投王5局狂失10分核爆 自培砲手當「四割男」

陳仕朋。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將左投陳仕朋，今天在二軍先發對決統一獅表現不理想，主投5局狂失10分。

陳仕朋是富邦悍將球團史本土勝投王，然而他本季復出後在一軍表現不佳，上一次出賽是在5月17日，面對台鋼雄鷹僅投2.2局狂失5分，開季2連敗2戰6局狂失10分，防禦率暴漲至15.00，每局被上壘率高達2.83，遭下放二軍調整。

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今天陳仕朋迎來本季在二軍第3場出賽，首局上演變相3上3下，然而2局上開局連續被敲4支安打，加上高飛犧牲打共失3分。3局上陳仕朋回穩投出乾淨俐落3上3下，想不到4局上再遇亂流再挨3安，自己還發生投手犯規送跑者得分，單局又丟2分。

5局上陳仕朋續投持續遭到重擊，又被敲5支安打，隊友還發生守備失誤，讓他單局又丟5分。最終陳仕朋投5局用94球有65顆好球，被敲出多達13支安打，送出5次三振，另有1次暴投，失掉10分有5分責失，防禦率6.46，不過在隊友火力支援下逃敗。

富邦悍將二軍今天與統一獅互轟，最終在打擊大混戰中以11：10險勝。富邦雖然團隊9安不如獅隊16安，但有2安是全壘打，由董子恩與盧柏華面對楊孟沅所擊出；另外，富邦團隊獲得多達12次四壞保送，自培砲手童堉誠一人就選到4次，加上1打數1安打，讓他賽後打擊率高達0.405，成為「四割男」。

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