自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》崩盤！富邦本土勝投王5局狂失10分核爆 自培砲手當「四割男」

2026/06/02 19:52

陳仕朋。（資料照）陳仕朋。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將左投陳仕朋，今天在二軍先發對決統一獅表現不理想，主投5局狂失10分。

陳仕朋是富邦悍將球團史本土勝投王，然而他本季復出後在一軍表現不佳，上一次出賽是在5月17日，面對台鋼雄鷹僅投2.2局狂失5分，開季2連敗2戰6局狂失10分，防禦率暴漲至15.00，每局被上壘率高達2.83，遭下放二軍調整。

今天陳仕朋迎來本季在二軍第3場出賽，首局上演變相3上3下，然而2局上開局連續被敲4支安打，加上高飛犧牲打共失3分。3局上陳仕朋回穩投出乾淨俐落3上3下，想不到4局上再遇亂流再挨3安，自己還發生投手犯規送跑者得分，單局又丟2分。

5局上陳仕朋續投持續遭到重擊，又被敲5支安打，隊友還發生守備失誤，讓他單局又丟5分。最終陳仕朋投5局用94球有65顆好球，被敲出多達13支安打，送出5次三振，另有1次暴投，失掉10分有5分責失，防禦率6.46，不過在隊友火力支援下逃敗。

富邦悍將二軍今天與統一獅互轟，最終在打擊大混戰中以11：10險勝。富邦雖然團隊9安不如獅隊16安，但有2安是全壘打，由董子恩與盧柏華面對楊孟沅所擊出；另外，富邦團隊獲得多達12次四壞保送，自培砲手童堉誠一人就選到4次，加上1打數1安打，讓他賽後打擊率高達0.405，成為「四割男」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中