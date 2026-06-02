日職》林安可下二軍首度出賽仍低迷！台灣197公分巨投0.1局狂失9分

林安可。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣重砲林安可日前遭西武獅下放二軍，今天首度在二軍出賽，面對橫濱DeNA擔任先發第2棒左外野手，4打數0安打，持續陷入低潮。

林安可本季在西武一軍出賽38場，雖擊出23支安打含2發全壘打，打擊率僅0.200，被三振29次比擊出的安打還多。今天首次在二軍出賽，林安可首打席敲出二壘滾地球出局，3局下第2打席在2出局一二壘有人時上場，可惜纏鬥6球後揮空高角度速球遭三振。

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5局下第3打席，林安可又獲得2出局二壘有人進攻機會，可惜依舊沒掌握好，擊成二壘飛球出局。8局下最後打席，林安可為該局首名打者，鎖定第一球出棒，結果敲出一壘滾地出局。林安可此役4打數0安打，吞下1K。

樂天二軍的台灣197公分巨投蕭齊，今天面對羅德於6局上登板後援，結果開局連續被敲3安形成滿壘，好不容易製造投手前滾地球，卻發生接球失誤失1分。接著蕭齊讓打者敲出中外野飛球出局，結果下一棒打者敲出游擊滾地有機會雙殺，但隊友也發生傳球失誤，讓蕭齊再掉1分，

受到失誤影響，蕭齊持續迷航，1出局滿壘之下投出保送，接著又被敲出安打，中外野手又發生失誤，隨後蕭齊連續投出4次保送，再被敲安打失9分後退場，留下1出局滿壘局面，隊友接替登板未再失分。蕭齊此役後援0.1局面對13位打者投40球，最快球速150公里，被敲5支安打、投出5次保送，失9分皆非自責分，賽後防禦率仍是3.12。

蕭齊。（資料照）

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