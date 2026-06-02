亞青運鐵餅銅牌竟領不到獎金 屏縣府：將修正體育獎勵金頒發要點

屏縣優秀鐵餅選手施妘臻平日訓練畫面。（圖由屏東縣議員黃明賢服務處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣女子鐵餅施妘臻去（2025）年10月，在第3屆巴林亞洲青年運動會中奪得銅牌，為台灣爭光，但回到屏東後竟然因亞青運未納入獎勵賽事，無法申請體育獎勵金，縣議員黃明賢今（2）日在議會質詢披露此事，屏縣府教育處表示，將修正頒發要點，把亞青運納入獎勵賽事。

屏東縣議員黃明賢表示，屏東女孩施妘臻在2025年巴林亞洲青年運動會勇奪女子鐵餅銅牌，是台灣之光、屏東之光，然而這份榮耀竟因屏縣現行體育獎勵辦法，未將「亞洲青年運動會」納入獎勵賽事，而無法申請獎勵金，顯然不合理。

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黃明賢指出，亞青運由亞洲奧林匹克理事會每4年舉辦一次，是亞洲青年層級最高規格的綜合性賽事，僅次於青年奧運，且其成績直接與青奧參賽資格掛勾；國內〈國光體育獎章及獎學金頒發辦法〉更明確將其列為第三等國際重大賽事，層級遠高於一般錦標賽，目前已有6個縣市將亞洲青年運動會納入體育獎勵金獎勵範圍，屏東縣獎勵規定卻獨漏此項，無疑抹煞選手在頂級舞台奮戰的價值。教育處應立即以同等賽事級別核發獎勵金，並儘速修法補正漏洞，還給施妘臻應得的肯定。

屏東縣府教育處長陳國祥答詢表示，優秀選手施妘臻已連續3年榮獲全國中等學校運動會鐵餅金牌，依規定每年獲頒第一名獎勵金6萬元，3年累計18萬元，外加每月補助5000元營養金，總補助累計約30多萬元。不過，亞青賽的確應該納入獎勵賽事，可能因為過去沒有被提出來，實施要點一直沿用至今，接下來會把亞青賽納入獎勵賽事範圍，在專家學者審議之後把它修正過來。

屏東縣議員黃明賢（中）在議會質詢時，拿出施妘臻平日訓練用的鐵餅，請教育處長陳國祥（左）、體發中心主任黃柏翰（右）感受鐵餅的重量。（記者羅欣貞攝）

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