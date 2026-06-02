自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞青運鐵餅銅牌竟領不到獎金 屏縣府：將修正體育獎勵金頒發要點

2026/06/02 19:33

屏縣優秀鐵餅選手施妘臻平日訓練畫面。（圖由屏東縣議員黃明賢服務處提供）屏縣優秀鐵餅選手施妘臻平日訓練畫面。（圖由屏東縣議員黃明賢服務處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣女子鐵餅施妘臻去（2025）年10月，在第3屆巴林亞洲青年運動會中奪得銅牌，為台灣爭光，但回到屏東後竟然因亞青運未納入獎勵賽事，無法申請體育獎勵金，縣議員黃明賢今（2）日在議會質詢披露此事，屏縣府教育處表示，將修正頒發要點，把亞青運納入獎勵賽事。

屏東縣議員黃明賢表示，屏東女孩施妘臻在2025年巴林亞洲青年運動會勇奪女子鐵餅銅牌，是台灣之光、屏東之光，然而這份榮耀竟因屏縣現行體育獎勵辦法，未將「亞洲青年運動會」納入獎勵賽事，而無法申請獎勵金，顯然不合理。

黃明賢指出，亞青運由亞洲奧林匹克理事會每4年舉辦一次，是亞洲青年層級最高規格的綜合性賽事，僅次於青年奧運，且其成績直接與青奧參賽資格掛勾；國內〈國光體育獎章及獎學金頒發辦法〉更明確將其列為第三等國際重大賽事，層級遠高於一般錦標賽，目前已有6個縣市將亞洲青年運動會納入體育獎勵金獎勵範圍，屏東縣獎勵規定卻獨漏此項，無疑抹煞選手在頂級舞台奮戰的價值。教育處應立即以同等賽事級別核發獎勵金，並儘速修法補正漏洞，還給施妘臻應得的肯定。

屏東縣府教育處長陳國祥答詢表示，優秀選手施妘臻已連續3年榮獲全國中等學校運動會鐵餅金牌，依規定每年獲頒第一名獎勵金6萬元，3年累計18萬元，外加每月補助5000元營養金，總補助累計約30多萬元。不過，亞青賽的確應該納入獎勵賽事，可能因為過去沒有被提出來，實施要點一直沿用至今，接下來會把亞青賽納入獎勵賽事範圍，在專家學者審議之後把它修正過來。

屏東縣議員黃明賢（中）在議會質詢時，拿出施妘臻平日訓練用的鐵餅，請教育處長陳國祥（左）、體發中心主任黃柏翰（右）感受鐵餅的重量。（記者羅欣貞攝）屏東縣議員黃明賢（中）在議會質詢時，拿出施妘臻平日訓練用的鐵餅，請教育處長陳國祥（左）、體發中心主任黃柏翰（右）感受鐵餅的重量。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中