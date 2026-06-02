法網》「還記得昔日低谷的失意...」 世界排名105義大利好手重返8強有感而發

貝雷蒂尼。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕因傷勢所苦，世界排名跌到105的義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）6：3、7：6（7：2）、7：6（8：6）力退阿根廷塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo），相隔4年再參戰重返法國網球公開賽男單8強，他也用這場勝利浴火重生，證明自我。

「我至今還記得昔日低谷的失意和落寞。」貝雷蒂尼說：「如今的結果雖不算出乎意料，但我也藉著這場勝利再次向自己證明，哪怕身陷絕境，我也能找出力量。」

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貝雷蒂尼曾拿下溫網亞軍，世界排名高居第6，但因傷勢拖磨而跌到百名之外，他說：「很慶幸身邊的團隊始終陪著我，幫我重拾鬥志與積極的心態。在諸事不順、墜入低谷時，想要保持樂觀本就不易，那段日子我甚至連正常練球、站上賽場都舉步維艱，但我在比賽全程投入，從第一分到最後一分，我盡情享受，不斷給自己打氣。」

被問到是否會因傷而改變自己的打法，貝雷蒂尼說：「每個人身體條件與生俱來不同，部分球員的打法流暢且省力，而我天生擊球發力厚重，我接納了自身的打法特點，取勝的關鍵便是重拾自信，每一球都毫無保留全力出手，而大力擊球是我的致勝方式，發球與正手是我的兩大王牌武器，正是放開百分之百去打，才有這場的發揮。」。

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