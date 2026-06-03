「費仔」有望出賽！ 今日賽事預告與轉播

費爾柴德。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟2場轉播，分別是老虎交手光芒、守護者對洋基與道奇對響尾蛇，老虎將派出佛雷爾提（Jack Flaherty）對決光芒左投梅茲（Steven Matz）；另外，效力守護者的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也有望出賽，記得鎖定轉播！

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中職3地開打，統一銳力獅VS兄弟羅戈、味全郭郁政VS樂天陳克羿、富邦阿部雄大VS台鋼艾速特。

MLB

06：30 老虎 VS 光芒 愛爾達體育2台、緯來體育

07：00 守護者 VS 洋基 愛爾達體育4台

09：30 道奇 VS 響尾蛇 愛爾達體育1台、緯來育樂

日職

17：00 歐力士 VS 巨人 DAZN 1

羽球

10：00 印尼公開賽 32強（上） 場2 愛爾達體育2台

14：00 印尼公開賽 32強（下） 場2 愛爾達體育2台

10：00 印尼公開賽 32強（上） 場1 愛爾達體育3台

15：00 印尼公開賽 32強（下） 場1 愛爾達體育3台

中職

18：35 統一獅 VS 中信兄弟 緯來體育

18：35 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 2

18：35 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV

法網

17：00 第11日 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯運動一台

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