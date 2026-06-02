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中職》各隊愛用統一獅洋投 林岳平：我們有獨特的看法

2026/06/02 20:41

菲力士。（記者王藝菘攝）菲力士。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕今年是林岳平第7年擔任統一獅總教練，期間多達6位獅隊洋投回鍋中職卻轉戰別隊，在球迷間甚至有「獅隊洋投，品質保證」的好評，林岳平表示，有些洋將轉隊是價碼問題，獅隊只是選擇不競價，「在找洋將這部分，我們有獨特的看法。」

林岳平指出，洋將是高投資的項目，獅隊不會特別非要留誰不可，如果要用更高的合約價碼續留，就要承擔更高的投資報酬風險，此時獅隊就會選擇不競價，開始思考能否用合理價碼找到同等戰力，他也覺得，獅隊在找洋將這部分，確實有獨特的看法。

林岳平表示，他不會排斥選手追尋更大合約，只要設定續留的洋將，在12月底確定無法完成簽約，獅隊就會尋求新的戰力，不論期限是2月28日或1月15日，對獅隊尋找外援不會有任何影響，「找到可以快速融入的，戰力就好，找不到或找到不好的，就是輸啊！」

林岳平認為，找新洋投的風險，在於不知道來台後能否適應，但是找到只是第一關，重點是洋將進入新環境後的磨合，如何融入團隊表現戰力，「我們對待洋將，一直有很好的呈現，從目前來看，我們都在成功的例子上，近期的方向也都不錯。」

獅隊在林岳平擔任總教練期間，共有泰迪（2022年中信，2024年味全）、猛威爾（2023年味全）、克維斯（2024年富邦，更名戈威士）、勝騎士（2025年起中信）、梅賽斯（2026年味全，更名梅賽鍶）、飛力獅（2026年中信，更名菲力士）6名洋投相繼被別隊網羅。

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