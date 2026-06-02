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TPBL總冠軍賽》36分差打爆國王！夢想家續命成功

2026/06/02 21:18

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕背水一戰的福爾摩沙夢想家今在TPBL總冠軍賽第5戰，在沒有退路之下，發揮團隊戰力，5人得分超過雙位數，以105：69力退衛冕軍新北國王，將系列賽追到2：3。

國王前戰靠奧帝關鍵罰球在主場以3分差險勝夢想家，成功取得聽牌優勢，今讓首戰豪取41分的杰倫休兵，首度派飛米上陣，搭配沃許本和奧帝，夢想家洋將霍爾曼手掌骨骨折確定報銷，今天洋將為高柏鎧、湯普金斯和班提爾。

夢想家上半場靠上一戰未出賽的湯普金斯3顆三分彈攻下15分，加上高柏鎧挹注13分，取得49：39優勢，國王以沃許本12分最佳。

易籃後，夢想家持續多點開花，包括主控蔣淯安獨攬7分，打出35：17一波流擴大領先，帶著84：56優勢進入決勝節，末節夢想家再以15：6開局，也讓勝負提前定調。

夢想家11人有得分紀錄，湯普金斯20分、7籃板，高柏鎧16分、9籃板，蔣淯安14分本土最高，班提爾和林俊吉各有13分演出。

國王團隊命中率僅38.8%，69分寫下聯盟總冠軍賽歷史新低，沃許本全隊最高24分，林彥廷本土最佳11分。

林書緯。（TPBL提供）林書緯。（TPBL提供）

沃許本。（TPBL提供）沃許本。（TPBL提供）

湯普金斯。（記者盧養宣攝）湯普金斯。（記者盧養宣攝）

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

高柏鎧。（TPBL提供）高柏鎧。（TPBL提供）

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