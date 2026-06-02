世足48強巡禮》暌違24年重返世界舞台 土耳其盼重現高峰

固勒。（法新社）

土耳其

參賽次數：3次

奪冠次數：0次（最佳成績季軍）

上屆戰績：未參賽

晉級方式：世界盃歐洲區附加賽

總教練：蒙泰拉（Vincenzo Montella）

主力球星：固勒（Arda Güler）

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球隊介紹：

在2002年拿下季軍後，土耳其歷經長達24年的等待後，終於再次站上世界足球最高殿堂，這次的晉級也象徵著全新的黃金一代正式接棒。

土耳其陣中有9人效力歐洲聯賽，其中皇家馬德里的固勒（Arda Güler）被視為土耳其足球近年最具天賦的球員之一，擁有出色的技術、視野與創造力，讓他成為球隊進攻核心，而尤文圖斯新星耶爾迪茲（Kenan Yıldız）則以靈活跑位與突破能力聞名，與固勒共同構成土耳其未來十年的進攻骨幹。

除了年輕球員外，陣中也不乏經驗豐富的老將，包括國際米蘭中場查爾漢奧盧（Hakan Çalhanoğlu）的傳球能力與定位球技術始終是球隊重要武器，而科庫（Orkun Kökçü）、卡迪奧盧（Ferdi Kadıoğlu）等旅歐好手，也讓他們擁有不錯的競爭力。

土耳其在今年世界盃被分在D組，同組對手包括美國、澳洲與巴拉圭都具備一定實力，因此每一場比賽都將是關鍵戰役，力求能發揮技術優勢並彌補後防缺失，才有機會突圍。

球隊名單：

門將：巴因德爾（Altay Bayındır）、固諾克（Mert Günok）、恰克爾（Uğurcan Çakır）

後衛：巴爾達克哲（Abdülkerim Bardakcı）、艾瑪勒（Eren Elmalı）、瑟因居（Çağlar Söyüncü）、卡迪奧盧（Ferdi Kadıoğlu）、德米拉爾（Merih Demiral）、穆爾杜爾（Mert Müldür）、卡巴克（Ozan Kabak）、阿卡伊丁（Samet Akaydın）、切利克（Zeki Çelik）

中場：查爾漢奧盧（Hakan Çalhanoğlu）、尤克塞克（İsmail Yüksek）、艾漢（Kaan Ayhan）、科庫（Orkun Kökçü）、厄茲詹（Salih Özcan）

前鋒：固勒（Arda Güler）、耶爾馬茲（Barış Alper Yılmaz）、烏尊（Can Uzun）、固爾（Deniz Gül）、卡赫維吉（İrfan Can Kahveci）、耶爾迪茲（Kenan Yıldız）、阿克圖科魯（Kerem Aktürkoğlu）、艾登（Oğuz Aydın）、阿克金（Yunus Akgün）

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