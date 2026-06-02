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中職》味全龍擊敗樂天、魔術數字降至M12！蔣銲重登防禦率王

2026/06/02 21:37

蔣銲。（記者林正堃攝）蔣銲。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕穩居聯盟龍頭的味全龍隊，今天主場和樂天桃猿交手，在輸球魔術數字即熄滅的情況下，龍隊洋投蔣銲7局無失分好投，幫助球隊終場3:0完封樂天桃猿。賽後，龍隊魔術數字降到M12。

龍隊打線連兩局考驗樂天桃猿內野防守，首局朱育賢敲安後，劉基鴻擊出三壘方向滾地球，樂天三壘手劉子杰發生失誤，後續樂天並未掉分。2局下，龍隊劉俊緯、陳子豪接連安打，林辰勳短打成功，王順和三壘方向滾地球，劉子杰選擇傳本壘，這次造成野手選擇，龍隊先馳得點。

樂天先發投手魔爾曼5局被首位打者王順和敲二壘打，在面對下一位打者郭天信前，一度手指出現狀況，但並未因傷退場。續投後，連同三振郭天信在內，魔爾曼僅再投1保送，但未失分化解該半局。最終，魔爾曼投6局、被擊出5安打、6次三振，失1分。

龍隊郭天信今再擔任首棒，7局從莊昕諺手中擊出陽春砲，龍隊再拿1分。2出局後，張政禹敲安並盜壘，劉基鴻安打，龍隊再下一城。

龍隊洋投蔣銲7局任內，僅首局被首位打者陳晨威擊出1支安打，送出8次三振、3次四壞球保送。首局被敲安、保送但以雙殺化解後，蔣銲任內僅5、6局再各投1保送，完全封鎖樂天打線，賽後防禦率降至1.07，在補足投球數後重回防禦率王寶座。

蔣銲。（記者林正堃攝）蔣銲。（記者林正堃攝）

魔爾曼。（記者林正堃攝）魔爾曼。（記者林正堃攝）

魔爾曼拇指流血下場治療。（記者林正堃攝）魔爾曼拇指流血下場治療。（記者林正堃攝）

郭天信開轟。（記者林正堃攝）郭天信開轟。（記者林正堃攝）

郭天信開轟。（記者林正堃攝）郭天信開轟。（記者林正堃攝）

郭天信開轟。（記者林正堃攝）郭天信開轟。（記者林正堃攝）

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