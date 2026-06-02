中職》重大人事異動後 中信兄弟遭邱智呈致命一轟淘汰數字歸零

邱智呈（右）三分砲。（記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在發布重大人事異動後，中信兄弟今在大巨蛋以3：7不敵統一獅，另一地味全龍贏球，上半季封王數字歸零、確定無緣爭半季冠軍，而兄弟先發投手菲力士在5局上挨前隊友邱智呈三分砲，首次迎戰老東家以敗投收尾。

兄弟開季戰績不佳，儘管上週六、日對富邦悍將收下二連勝，但畢竟之前是一波8連敗，今賽前以13勝29敗1和墊底，比賽結束確定收下第30敗。兄弟賽前宣布由原任二軍總教練彭政閔接任領隊一職，教頭平野惠一在被問及敏感的人事問題時，僅表示：「等下球團會有聯訪，有任何問題請在聯訪時詢問。」中信育樂營運長劉志威則表示，人事異動和戰績沒有關係，目前為止也並無教練團調整的規畫。

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兄弟在2局下靠9棒陳九登的適時二壘安打先馳得點，去年譯名「飛力獅」的菲力士在前4局僅被敲2支安打並未失分，但關鍵5局上，他先被首名打者陳聖平敲安，1出局後又保送張皓崴，形成一、二壘有人危機，接著對1棒邱智呈先投3顆壞球，纏鬥到第7球被擊出右外野三分砲，則種下敗因。菲力士6局續投不但再失分，也留下兩出局滿壘危機退場，該半局再失2分，累計此役5.2局被敲7安並送出4次保送失5分，披黃衫的兩場先發都吞敗。

邱智呈前一場對味全龍才擊出致勝安打，並首次獲選單場MVP，今又再扮功臣，以本季第2轟一棒讓菲力士吞敗，更連兩場獲選單場MVP。郭俊麟先發5局僅失1分，因送出4次保送導致用球數96球，仍收下本季第3勝。

7局下兄弟原本攻勢大好，1出局一、二壘局面，在對方後援投手李軍連投兩次保送下，再攻回1分，但接下來連吞兩次三振。9局上則是險象環生，後援投手盧孟揚9局上連三次保送先堆滿壘包，王建民教練掛完電話超罕見生氣大力關門，所幸盧孟揚守住無失分。

9局下則有驚喜，擔任先發8棒的林瑞鈞轟出生涯首轟，為兄弟再添1分。

邱智呈三分砲。（記者王藝菘攝）

邱智呈三分砲。（記者王藝菘攝）

菲力士。（記者王藝菘攝）

郭俊麟。（記者王藝菘攝）

郭俊麟。（記者王藝菘攝）

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