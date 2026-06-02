中職》溫馨！蔣銲家人先赴日探望從軍的妹妹 今再見證他勇奪MVP

蔣銲獲選單場MVP，和家人一起分享喜悅。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊洋投蔣銲（John Gant）開季至今威風八面，今天他首次面對樂天桃猿，首局首打席被陳晨威敲安後，就一路封鎖對手，7局僅被擊出1安打、8次三振，賽後以1.07防禦率，補足局數後重登防禦率榜首。

賽後，蔣銲的家人和他一起上台接受MVP頒獎。蔣銲介紹，他的媽媽、阿姨、媽媽的友人，以及太太跟女兒都來台灣。蔣銲也笑說，大聯盟初登板時他還未婚，當時家人也有見證，如今家人們都來台看他比賽，感覺也很特別。

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蔣銲說，很興奮家人遠道而來，他也透露家人們這趟旅程其實不只來台灣，「我的妹妹在沖繩的美國空軍基地服務，家人們先去沖繩探望她，才過來看我比賽。他們想看我或妹妹，都必須來地球另一端，是很特別旅程，我也很開心能在他們面前投出成就，今天幫助球隊贏球。」

重新回到防禦率榜，蔣銲就又再次回到榜首，蔣銲坦言，球季仍在進行，他不那麼在意個人獎項，團隊表現更加重要。而在龍隊力拚上半季冠軍期間，蔣銲也說：「每個人都希望贏球，開賽前誰都不知道誰又跳出來當英雄奠定勝基。我們現在團隊氛圍很好，也不吝嗇彼此分享。」

蔣銲獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

蔣銲。（記者林正堃攝）

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