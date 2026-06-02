自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL總冠軍賽》簡浩以璞園1：3大逆轉鼓勵夢想家 蔣淯安苦笑：我是主角

2026/06/02 22:59

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在TPBL總冠軍賽第5戰合計飆進15記三分球，5人得分超過雙位數，以105：69力阻新北國王在自家主場封王，將系列賽追到2：3，總教練簡浩以過去SBL璞園時期曾上演1：3逆轉鼓勵全隊，主控蔣淯安正是當年的苦主，他笑說，「我是主角。」

夢想家在國王主場吞下2連敗後陷入遭聽牌的絕境，林俊吉賽後場邊受訪時透露，簡浩以在SBL璞園時期也曾克服1：3落後下完成逆襲鼓勵全隊，希望球員相信自己，簡浩在賽後記者會上被問及此時轉頭看著坐在隔壁的蔣淯安說，「你要不要直接問小安？」蔣淯安也笑說：「我是主角耶！」

璞園在2015年克服1：3落後逆轉當時蔣淯安效力的台啤締造SBL空前4連霸，簡浩說，就是告訴球員要有信心打回來，「一場一場拚。」

蔣淯安今攻下本土最高14分，他賽後表示，今天的主要的務就是讓對方主力林書緯打得不舒服，「多影響他一點是一點，進攻上盡量把團隊帶起來，雖然贏下了一場比賽，但我們還有很長的一段路，只能專注在眼前，把下一場比賽準備好。」

國王今讓首戰豪取41分的杰倫休兵，下一戰極有可能回歸接管戰局，簡浩對於如何限制杰倫表示，「全力拚，只能全力守他，畢竟他實力就在那裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中