TPBL總冠軍賽》簡浩以璞園1：3大逆轉鼓勵夢想家 蔣淯安苦笑：我是主角

蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在TPBL總冠軍賽第5戰合計飆進15記三分球，5人得分超過雙位數，以105：69力阻新北國王在自家主場封王，將系列賽追到2：3，總教練簡浩以過去SBL璞園時期曾上演1：3逆轉鼓勵全隊，主控蔣淯安正是當年的苦主，他笑說，「我是主角。」

夢想家在國王主場吞下2連敗後陷入遭聽牌的絕境，林俊吉賽後場邊受訪時透露，簡浩以在SBL璞園時期也曾克服1：3落後下完成逆襲鼓勵全隊，希望球員相信自己，簡浩在賽後記者會上被問及此時轉頭看著坐在隔壁的蔣淯安說，「你要不要直接問小安？」蔣淯安也笑說：「我是主角耶！」

請繼續往下閱讀...

璞園在2015年克服1：3落後逆轉當時蔣淯安效力的台啤締造SBL空前4連霸，簡浩說，就是告訴球員要有信心打回來，「一場一場拚。」

蔣淯安今攻下本土最高14分，他賽後表示，今天的主要的務就是讓對方主力林書緯打得不舒服，「多影響他一點是一點，進攻上盡量把團隊帶起來，雖然贏下了一場比賽，但我們還有很長的一段路，只能專注在眼前，把下一場比賽準備好。」

國王今讓首戰豪取41分的杰倫休兵，下一戰極有可能回歸接管戰局，簡浩對於如何限制杰倫表示，「全力拚，只能全力守他，畢竟他實力就在那裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法