世足48強巡禮》強硬防守成招牌 巴拉圭相隔16年重返世界盃

阿爾米隆。（資料照）

巴拉圭

參賽次數：9次

奪冠次數：0次（最佳成績8強）

上屆戰績：未參賽

晉級方式：世界盃南美區資格賽第6名

總教練：阿爾法羅（Gustavo Alfaro）

主力球星：阿爾米隆（Miguel Almiron）

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球隊介紹：

巴拉圭在世界盃歷史上並非傳統強權，卻一直是南美洲最難纏的球隊之一，他們曾從1998年到2010年連四屆參賽，其中2010年南非世界盃更創下隊史最佳成績，在傳奇門將奇拉維特（José Luis Chilavert）時代奠定的堅強防守傳統基礎上，一路挺進8強，最終以0：1惜敗給後來奪冠的西班牙，距離4強僅一步之遙。

在2010年後，巴拉圭連續錯過三屆世界盃，讓這支昔日南美勁旅逐漸淡出國際舞台，直到2024年，阿根廷籍教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）接掌兵符後，球隊才迎來轉變，他在上任後迅速重建球隊體系，尤其強調防守，在資格賽期間更曾在主場擊敗巴西、阿根廷，展現出與南美列強抗衡的能力。

效力於美國職業足球大聯盟亞特蘭大聯的阿爾米隆（Miguel Almiron）是巴拉圭在前場的重要樞紐，他擁有速度和持球推進能力，在由守轉攻時能迅速通過中場，此外，法甲斯特拉斯堡的恩西索（Julio Enciso）擁有不俗的盤帶能力，能組織球隊進攻，外媒分析，巴拉圭陣容雖不像巴西或阿根廷擁有眾多世界級球星，但防守出色，只是進攻缺乏能量，恐怕會是想更進一步的最大挑戰。

球隊名單：

門將：吉爾（Orlando Gill）、費南德茲（Roberto Fernández）、奧爾維拉（Gastón Olveira）

後衛：卡塞雷斯（Juan Cáceres）、維拉茲克斯（Gustavo Velázquez）、G.高梅茲（Gustavo Gómez）、阿隆索（Júnior Alonso）、卡納雷（José Canale）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、邁達納（Alexandro Maidana）、巴爾布耶納（Fabián Balbuena）

中場：D.高梅茲（Diego Gómez）、馬加雷斯（Mauricio Magalhaes）、波巴迪拉（Damián Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、庫巴斯（Andrés Cubas）、加拉薩（Matías Galarza）、賈馬拉（Alejandro Gamarra）

前鋒：卡巴列羅（Gustavo Caballero）、索薩（Ramón Sosa）、阿爾塞（Alex Arce）、皮塔（Isidro Pitta）、阿瓦洛斯（Gabriel Ávalos）、阿爾米隆（Miguel Almirón）、恩西索（Julio Enciso）、薩納布里亞（Antonio Sanabria）

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