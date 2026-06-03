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世足48強巡禮》睽違40年重返世界盃！伊拉克誓言再創西亞奇蹟

2026/06/03 07:11

伊拉克。（資料照，美聯社）伊拉克。（資料照，美聯社）

伊拉克

參賽次數： 2次

奪冠次數： 0次

上屆戰績： 未能晉級會內賽

晉級方式： 跨洲附加賽拿下會內賽門票

總教練： 阿諾德（Graham Arnold）

主力球星： 胡辛（Aymen Hussein）

球隊介紹：

「美索不達米亞雄獅」伊拉克在這次洲際附加賽中以2：1絕殺玻利維亞，暌違 40 年重返世界盃會內賽舞台，這也是他們自 1986 年墨西哥世界盃後的隊史第2度晉級。

伊拉克近年足球實力大幅提升，本屆世界盃由經驗豐富的澳洲籍阿諾德（Graham Arnold）領軍，陣容融合本土聯賽骨幹與歐洲旅外新星。前鋒胡辛（Aymen Hussein）是球隊重要精神領袖，他在附加賽踢進關鍵求助隊鎖定世足門票，而他也善於運用身材優勢為球隊製造機會，搭配出自曼聯青訓的伊克巴爾與前鋒哈馬迪，讓球隊在進攻上具備了細膩的創造力與高空狂轟的侵略性。

在總教練阿諾德的帶領下，伊拉克展現出極具韌性的防守反擊與鋼鐵般的意志力。儘管在小組賽面對法國與挪威等強敵將面臨嚴峻考驗，但這隻美索不達米亞雄獅在歷經多年戰火與動盪後展現出的凝聚力，將使他們成為本屆世界盃最不可忽視的黑馬之一

伊拉克球員名單：

門將：塔利布（Fahad Talib）、巴西勒（Ahmed Basil）、哈桑 （Jalal Hassan）

後衛：薩杜（Mustafa Saadoon） 、阿里（Hussein Ali）、塔希恩（Zaid Tahseen） 、哈希姆（Akam Hashem）、普特羅斯（Frans Putros）、多斯基（Merchas Doski） 、蘇拉卡（Rebin Sulaka） 、尤尼斯（Manaf Younis）、葉哈亞（Ahmed Yahya）

中場：貝耶什（Ibrahim Bayesh）、卡森（Ahmed Qasem）、伊克巴爾（Zidane Iqbal）、意斯梅爾（Zaid Ismail） 、阿馬里（Amir Al-Ammari） 、亞科布（Kevin Yakob）、法吉（Marko Farji）、 雪（Aimar Sher）、艾姆（Youssef Amyn）

前鋒：哈馬迪（Ali Al-Hamadi）、阿里（Mohanad Ali）、賈西姆（Ali Jassim）、胡辛（Aymen Hussein）、優素福Ali Youssef

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