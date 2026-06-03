世足48強巡禮》超級新星亞馬爾領銜 「無敵艦隊」西班牙挑戰第2座大力神盃

西班牙。（資料照，路透）

西班牙

參賽次數：17 次

奪冠次數：1 次（2010年）

上屆戰績：16 強

晉級方式：歐洲區資格賽小組第一直接晉級

總教練：德拉富恩特（Luis de la Fuente）

主力球星：亞馬爾（Lamine Yamal）

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球隊介紹：

作為 2024 年歐洲國家盃冠軍，「無敵艦隊」西班牙成為今年世界盃冠軍的大熱門之一。自主帥德拉富恩特執掌帥印以來，球隊告別過去流於無效控球的「傳控主義」，轉向更加追求縱向突破、講求攻守轉換效率的現代高效率球風。

今年西班牙的陣容年輕化，鋒線由超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）、左翼尖刀威廉斯（Nico Williams）聯手，展現爆發力與一對一撕裂防線能力，是西班牙破壞對方防守的最強武器。中場則由金球獎得主羅德里（Rodri）坐鎮，展現優異的節奏掌控與防守屏障。

本屆賽事西班牙被分在H組，將與烏拉圭、沙烏地阿拉伯及維德角同場競技。這支無敵艦隊陣容兼具歐國盃奪冠的冠軍血統、頂級的中場控制力，以及極具動態威脅的鋒線，期待能夠重返榮耀，奪下隊史第2座大力神盃。

西班牙球員名單：

門將：拉亞（David Raya）、J.賈西亞（Joan García）、西蒙（Unai Simon）

後衛：莫斯克拉（Cristhian Mosquera）、格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）、波洛（Pedro Porro）、拉波特（Aymeric Laporte）、庫巴西（Pau Cubarsi）、庫克雷利亞（Marc Cucurella）、E.賈西亞（Eric García）、普比爾（Marc Pubill）

中場：洛倫特（Marcos Llorente）、梅里諾（Mikel Merino）、魯伊斯（Fabián Ruiz）、巴埃納（Álex Baena）、羅德里（Rodri）、蘇維門迪（Martín Zubimendi）、佩德里（Pedri）、加維（Gavi）

前鋒：托雷斯（Ferran Torres）、伊格萊西亞斯（Borja Iglesias）、奧爾默（Dani Olmo）、皮諾（Yéremy Pino）、亞馬爾（Lamine Yamal）、奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）、穆尼奧斯（Víctor Muñoz）、威廉斯（Nico Williams）

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