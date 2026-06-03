自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

茲韋列夫直落三橫掃霍達　再度晉級法網男單4強

2026/06/03 01:12

〔中央社〕德國男網好手茲韋列夫克服開局的不穩，今天以7比6（7/3）、6比1、6比3拍落西班牙小將霍達（Rafael Jodar），晉級法國網球公開賽男單4強，繼續追求他的首座大滿貫冠軍獎盃。

路透社報導，由於西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺陣，加上世界第一的義大利名將辛納（Jannik Sinner）與累積24座大滿貫冠軍的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）接連遭到淘汰，大會第2種子茲韋列夫（Alexander Zverev）迎來奪下大滿貫冠軍的絕佳機會。

他在首盤一度遭到破發，所幸及時回穩逆轉晉級，這也是他過去6年來第5度挺進法網男單4強。

他接下來將迎戰捷克新秀門西克（Jakub Mensik）或巴西新星馮賽卡（Joao Fonseca），爭奪決賽門票。

被問到他是否很開心能再度闖進準決賽時，茲韋列夫明確表示，他期望的不只是前4強。他說：「並沒有，我其實不在乎。我想要持續過關斬將，留在賽場上，贏得眼前的比賽，這才是我的目標。」

茲韋列夫又說：「這是一場非常艱辛的考驗，我對上的是一位非常優異的選手。」（編譯：張曉雯）1150603

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中