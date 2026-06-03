法網》大滿貫8強首見烏克蘭內戰 科絲秋克強壓前輩17連勝

科絲秋克。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽上演「烏克蘭內戰」，近況甚佳的科絲秋克（Marta Kostyuk）歷經3盤激戰，終挾6：3、2：6、6：2力退同胞前輩斯維托麗娜（Elina Svitolina），職業生涯首闖大滿貫女單4強，也延續近來17連勝氣勢。

前晚俄國對烏克蘭再度發動轟炸，造成至少18人死亡，賽後科絲秋克淚流滿面，把勝利與祖國民眾分享，「基輔度過一個艱難的夜晚，許多人喪生，所以我把這場比賽獻給烏克蘭人民和他們的堅韌，烏克蘭萬歲！」23歲的她耗費1小時49分鐘出線，不忘盛讚可敬對手，「我想特別提到Elina，以及她對烏克蘭網球、對我以及所有觀眾的影響。她是令人難以置信的鬥士，我很高興能夠晉級，但我更要感謝她，為我奉獻這場精彩的比賽。」

請繼續往下閱讀...

這是公開年代首度大滿貫8強由烏克蘭球員隔網對決，科絲秋克榮膺該國史上勇闖法網4強第一人，也是自斯維托麗娜之後第3位晉級大滿貫4強的烏國好手，只是斯維托麗娜在羅蘭加洛斯8強留下0勝6負，自羅馬起的紅土10連勝也被終結。

至於橫掃魯昂、馬德里雙料冠軍的科絲秋克，加上法網已經連贏17場，準決賽對手則為19歲俄國「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva），前者對戰2勝0負領先，包括今年布里斯本8強和馬德里決戰都直落2贏球。

科絲秋克（左起）和同胞前輩斯維托麗娜。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法