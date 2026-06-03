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法網》茲維列夫強壓19歲西國新星 6年5度勇闖紅土大滿貫4強

2026/06/03 07:13

茲維列夫（右起）與霍達爾。（路透）茲維列夫（右起）與霍達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然2026年法國網球公開賽冷門連環爆，茲維列夫（Alexander Zverev）表現依舊穩健，7：6（7：3）、6：1、6：3橫掃19歲西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar），德國第2種子近6年來第5度勇闖男單4強，持續朝著職業生涯大滿貫首冠邁進。

「這很艱難，第一盤他的節奏完美，而我沒有，回球太短了，而且打法非常保守。」29歲的茲維列夫展現發球與經驗優勢，克服開賽2：5劣勢，首盤拉鋸搶7得手之後，強勢底線演出徹底壓制年輕的霍達爾，耗費2小時17分鐘直落3出線，「還好調整提升狀態後，我把握住了機會，很高興通過考驗並贏得比賽。我當然想繼續前進，贏下那些還沒贏過的比賽，這就是目標，我的願望。」

由於義大利球王辛納（Jannik Sinner）、大滿貫24冠的塞爾維亞老將（Novak Djokovic）都已提前出局，倖存最大咖種子的茲維列夫已是頭號熱門，他曾三度屈居大滿貫亞軍，包括兩年前法網決戰，如今只差最後兩關，就能天助自助成為羅蘭加洛斯贏家，一吐「四大賽皆空」的悶氣，4強他即將遭遇捷克20歲新星門希克（Jakub Mensik）。

茲維列夫。（路透）茲維列夫。（路透）

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