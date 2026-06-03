法網》20歲門希克橫掃巴西小子 捷克史上最年輕大滿貫4強

門希克。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕門希克（Jakub Mensik）以6：4、6：3、7：6 （7：3）橫掃「巴西小子」豐塞卡（Joao Fonseca），年僅20歲的新星挺進2026年法國網球公開賽男單4強，也是捷克史上最年輕躋身大滿貫準決賽。

「我們開局有點緊張，但比賽最後階段出現一些精彩的擊球。」這是2006年西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）擊敗塞爾維亞對手喬科維奇之後，法網男單8強年紀最小的「青春對決」，菲利普·夏蒂埃中央球場屋頂關閉情況下，門希克一路壓制19歲的豐塞卡，決勝盤6：5聽牌時雖然戲劇性錯失6個賽末點，最終搶7照樣關門，「這是我目前為止發揮最好的一場比賽，要保持專注到最後真的很難，很高興獲勝並且繼續向前邁進。」

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紅土大滿貫面對來勢洶洶的豐塞卡，身高196公分的門希克在底線冷靜沉著掌控節奏，巧妙化解對方猛烈攻勢，並適時上網壓迫搶分，耗費2小時33分鐘直落3出線，不但回報2024年ATP新生代總決賽輸球之仇，也首闖羅蘭加洛斯4強，將與29歲的德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）爭奪冠軍戰門票，過往交手門希克0勝1負落後。

門希克與豐塞卡。（法新社）

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