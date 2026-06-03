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MLB》昨天夯出本季第2轟 台灣怪力男李灝宇今被降至小聯盟3A

2026/06/03 07:28

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎今天做出人員異動，當家球星托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒歸隊，由於他主守二壘防區，因此老虎隊動用選擇權下放台灣「怪力男」李灝宇至小聯盟3A，讓他能夠獲得穩定出賽機會。

李灝宇昨天先發交出2安，包含一發陽春彈，本季第2轟出爐，幫助老虎隊以10比9擊敗光芒。

現年23歲的李灝宇是在美國時間4月17日首度升上大聯盟舞台，本季出賽32場，交出2轟、9打點，打擊三圍是0.205/0.241/0.337，整體攻擊指數（OPS）為0.578，吞24次三振、選到4次保送；此外，李灝宇在大聯盟鎮守過二壘、三壘防區，各出現1次守備失誤。

托瑞斯因左腹斜肌拉傷缺陣約一個月後，今天離開10天傷兵名單，正式歸隊。截至今天賽前，托瑞斯的打擊三圍是0.259/0.389/0.328，OPS+為104。

老虎隊打線在5月份的打擊率僅0.204，OPS只有0.597。老虎隊目前以23勝38敗與天使隊並列美聯最差戰績。

托瑞斯。（資料照，法新社）托瑞斯。（資料照，法新社）

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