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MLB》洋基MVP「法官」賈吉出現傷勢 教頭從揮棒發現不對勁

2026/06/03 08:47

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP強打「法官」賈吉（Aaron Judge）因為右肩與右側肋骨持續感到痠痛不適，今天被移出先發名單。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，核磁共振（MRI）顯示賈吉的右側肋骨附近出現骨挫傷，這個傷勢影響賈吉的揮棒，希望這不會演變成長期問題。

布恩表示，「過去幾週他一直受到肩膀痠痛困擾，那種感覺有點揮之不去。但到了上週末，在沙加緬度的最後幾場比賽，我認為情況已經不只是單純的不舒服。我從他的一些揮棒動作看得出來，問題變得比原本更嚴重一些。我認為這已經影響到他。」

賈吉去年以打擊率0.331奪得美聯打擊王，並敲出53轟、114分打點的表現，勇奪美聯年度MVP。但賈吉去年7月下旬因右手肘屈肌拉傷，缺陣10場比賽。當時賈吉接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，無須在休賽季動刀，但直到9月5日（美國時間）才重返外野守備。

賈吉本季出賽59場，交出17轟、38分打點，打擊率為0.248，整體攻擊指數（OPS）為0.908。不過，賈吉在過去15天的打擊狀況下滑，這段期間的打擊率只有0.178，自5月11日以來只擊出一發全壘打。

賈吉將接受隊醫進一步的評估。布恩表示，「希望我們已經避開更嚴重的狀況。但等他與醫生會面後，以及接下來幾天傷勢發展如何，我們就能有更明確的答案。」

洋基隊今天在主場迎戰守護者，條紋軍讓內野手卡巴耶羅（José Caballero）鎮守右外野，這是他大聯盟生涯第22次在右外野先發，也是自去年7月31日交易大限被光芒交易至洋基後，第3次擔任右外野守備。

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