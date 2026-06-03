MLB》把台灣怪力男李灝宇下放3A 老虎教頭說明：還有很多要學

李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎今天做出人員異動，明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒歸隊，因此老虎隊動用選擇權下放台灣「怪力男」李灝宇至小聯盟3A。老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，「他有很多東西需要學習。」

李灝宇昨天先發交出2安，包含一發陽春彈，本季第2轟出爐，幫助老虎隊以10比9擊敗光芒。現年23歲的李灝宇是在美國時間4月17日首度升上大聯盟舞台，本季出賽32場，交出2轟、9打點，打擊三圍是0.205/0.241/0.337，整體攻擊指數（OPS）為0.578，吞24次三振、選到4次保送。

請繼續往下閱讀...

根據《底特律新聞報》報導，辛奇讚賞李灝宇的表現，「我真的很高興他昨晚有那樣的表現。他的狀況其實正朝好的方向發展，也獲得一段很不錯的出賽機會。」

辛奇提到，「因為球隊傷兵，他很快就被拉上大聯盟，被推上火線。但他確實展現出在這個層級立足的能力。他有長打力、擊球很強勁，也具備守備多功能性。同時，他現在也明白大聯盟的比賽節奏比以往都還要更快。」

同樣為右打的內野手肖特（Zack Short）具備守游擊的能力，因此老虎隊選擇把李灝宇下放3A。老虎隊預期大物新人麥戈尼格（Kevin McGonigle）將有更多時間鎮守三壘，明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）和肖特將分擔游擊防區的守備。

「有時候我們會低估年齡與成長過程的重要性。」辛奇談到李灝宇時說，「當他升上大聯盟，他沒有花很多時間待在3A，春訓期間因為受傷而中斷進度，才剛結束復健不久就拉上來。他仍然在競爭中展現出色，尤其是在最後那段時間。」

辛奇說，「他在我們眼前蛻變成熟了，我告訴他，他一定還會再回到大聯盟。我不知道那一天會是什麼時候，但我相信他會從這次經驗中學到很多，並在下一次球隊叫到他名字時，他會比這次更加從容。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法