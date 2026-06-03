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NBA》勇士球星柯瑞轉戰中國品牌李寧 美媒曝簽10年126億代言約

2026/06/03 09:20

柯瑞。（資料照，美聯社）柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與中國知名運動品牌「李寧」簽下10年總值4億美元（約新台幣126億）的重大代言合約。根據消息人士指出，其他美國與海外品牌也提出相近的條件，至少有一家品牌開出更高報價，但柯瑞最終仍選擇與李寧合作。

柯瑞去年11月離開美國運動品牌Under Armour（UA），結束長達13年的合作關係。

如今柯瑞與李寧達成一紙具有里程碑意義的合作協議，將把旗下的「Curry Brand」品牌版圖擴展至全球市場，雙方合作內容涵蓋籃球產品、運動休閒服飾、柯瑞以個人品牌簽約運動員的權利，以及完整的高爾夫產品線。

柯瑞選擇李寧的其中一項關鍵因素，是他在測試兩位李寧簽名球星的球鞋後感到相當舒適，這兩人分別是勇士隊友巴特勒（Jimmy Butler）與前熱火球星魏德（Dwyane Wade）。

《ESPN》提到，李寧及其他數家中國企業，曾被美國政府與人權團體指控涉及使用強迫勞動生產商品。李寧產品也曾於2022年遭美國禁止進口。美國紐澤西州共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）表示，他計畫要求美國國土安全部調查李寧進口產品。

史密斯提供給《ESPN》的聲明中表示，「柯瑞是世界上最具天賦、也是最受關注的籃球員之一，這正是此事受到關注的原因。NBA、球員以及像亞馬遜（Amazon）這樣的平台，不能一方面宣稱支持國內的社會正義，另一方面卻從與中國共產黨強迫勞動經濟有關的企業獲利。」

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