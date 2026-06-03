MLB》「托天子」歸隊就開轟 前道奇右投本季13場先發終於拿首勝

佛雷爾提。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎明星二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）今天傷癒歸隊就擊出一發陽春砲，老虎全場3轟打進8分，加上右投佛雷爾提（Jack Flaherty）5局無失分好投，最終老虎隊在客場以8比0完封美東龍頭光芒。這是老虎隊自美國時間5月2日、3日以來，首次拿到2連勝。

托瑞斯因右側腹斜肌拉傷，缺陣約一個月時間。托瑞斯今天重返大聯盟擔任開路先鋒，首局首打席就擊出陽春砲，本季第3轟出爐。接著老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）擊出高飛犧牲打，老虎首局拿到2分。

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第3局老虎靠培瑞茲（Wenceel Pérez）擊出兩分砲、以及維爾林（Matt Vierling）關鍵二壘安打，單局再得到3分。第6局老虎隊用2支高飛犧牲打拿到2分，格林（Riley Greene）第7局夯出陽春彈追加保險分。最終老虎隊收下2連勝，目前以24勝38敗居美聯中區第四。

老虎明星二壘手托瑞斯開轟。（路透）

曾為道奇奪冠的佛雷爾提，今天前5局投球沒有失分，6局下續投丟出保送後就退場。佛雷爾提主投5局賞6次三振無失分，被敲5安、丟2次保送，今年第13場先發終於拿到本季首勝（另有7敗），賽後防禦率為5.31。

光芒左投梅茲（Steven Matz）僅投1.2局失5分，吞本季第3敗。光芒打線全場只有5支安打，得點圈共7打數沒有敲安。

Gleyber Torres hits a leadoff homer in his first game back in the @Tigers lineup! pic.twitter.com/etKofiatx3 — MLB （@MLB） June 2, 2026

Jack Flaherty over his last 2 starts:



10.2 IP | 3 ER | 3 BB | 15 K



Keeping the walks down will be key to continued success. #DNMW pic.twitter.com/HzNyxADSZg — DataBase Hit （@DatabaseHit） June 3, 2026

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