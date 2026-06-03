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變形了！王建民怒關牛棚電話門 廠商看球目擊：請哥用力發洩

2026/06/03 10:55

兄弟投手教練王建民（左）2日打電話給牛棚後，猛力怒關防水箱（右）。（資料照合成圖）兄弟投手教練王建民（左）2日打電話給牛棚後，猛力怒關防水箱（右）。（資料照合成圖）

〔即時新聞／綜合報導〕中信兄弟2日在大巨蛋不敵統一獅，吞下上半季第30敗，其中比賽最受到關注的一幕，是兄弟投手教練王建民打電話給牛棚後，猛力怒關防水箱的動作。巧合的是，製作防水箱的廠商當天前往現場看球，且似乎是兄弟隊粉絲，他也向王建民喊話，「箱子非常堅固，請格（哥）用力發洩」。

兄弟投手教練王建民2日打電話給牛棚後，猛力怒關防水箱。（圖擷自網路）兄弟投手教練王建民2日打電話給牛棚後，猛力怒關防水箱。（圖擷自網路）

兄弟投手群2日全場出現8個保送，其中盧孟揚在9局上登板後援，開局就連投3個保送，這時轉播單位的鏡頭帶到王建民跟牛棚通話後，他罕見動怒、怒關電話門，因為發出很大的聲響，不但在休息室的人嚇一跳，轉播單位的主播陳捷盛和球評林柏佑也在播報時指出，沒看過王建民這樣。

1名疑似球場工作人員在貼文下方PO出防水箱現況照片，只見鎖舌已經彎曲變形。（圖擷自Threads）1名疑似球場工作人員在貼文下方PO出防水箱現況照片，只見鎖舌已經彎曲變形。（圖擷自Threads）

1名自稱防水箱廠商的網友2日在社群媒體Threads發布貼文稱，今天他到現場看球，看到最後差點落淚。他表示，「台灣之光建民葛格（哥哥）憤怒而摔的防水箱是我做的」，並補充，「箱子非常堅固，請格用力發洩，沒問題的」。

貼文迅速獲得球迷關注，網友紛紛打趣表示，「原來是置入啊，那我就放心了」、「行銷策略奏效，祝訂單爆滿」、「掛電話的時候還很溫柔，下一秒超兇」、「今天如果是恰恰，你們準備再換一個新的箱子」。

此外，貼文也吸引1名疑似球場工作人員PO出防水箱現況照片，只見鎖舌已經彎曲變形，「可能是很堅固，但他可是王哥哥。你要來修復嗎」；防水箱廠商則親自回覆，「沒問題，小事情」。

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