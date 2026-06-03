MLB》日本強打岡本和真夯追平彈、本季第13轟出爐 藍鳥仍吞3連敗

岡本和真。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日本好手岡本和真今天擊出一發追平兩分砲，本季第13轟出爐，不過藍鳥最後在客場以3比4敗給全大聯盟戰績最佳的勇士，藍鳥吞下3連敗，目前以29勝32敗與金鶯並列美聯東區第三。勇士隊仍以41勝20敗居全大聯盟最佳。

勇士首局靠哈里斯（Michael Harris II）的二壘安打、阿爾比斯（Ozzie Albies）的高飛犧牲打拿到2分。

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2局上藍鳥隊2出局攻占一壘，岡本和真面對勇士先發右投愛德（Bryce Elder）纏鬥8球後，他鎖定一顆92.4英里的伸卡球，夯出右外野反方向的追平兩分砲。岡本這一轟的擊球初速為99.7英里（約160.4公里），飛行距離為364英尺（約110.9公尺），仰角為33度。

勇士打線第3局靠阿爾比斯的適時安打拿到超前1分，6局上藍鳥瓦修（Daulton Varsho）擊出高飛犧牲打追平，不過勇士球星歐森（Matt Olson）6局下擊出超前陽春彈，本季第17轟出爐，幫助勇士再度超前比數。

雖然藍鳥第9局先後靠克萊門特（Ernie Clement）、岡本和真的安打，1出局攻占一、二壘，但藍鳥打線連續敲2顆內野飛球出局，最終輸掉比賽。

總計岡本和真全場3打數2安2打點，包含一發兩分砲，另有1次保送，賽後打擊率為0.221，整體攻擊指數（OPS）為0.747。這是岡本和真自美國時間5月29日之後，相隔2場擊出全壘打。

藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）主投6局失4分吞本季第4敗；愛德主投6.2局失3分收本季第5勝，勇士終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）1局被敲2安無失分，收本季第11次救援成功。

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