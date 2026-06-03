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MLB》「費仔」坐板凳！洋基火球少主失5分遭KO 守護者狀元郎灌4打點

2026/06/03 11:11

洋基25歲火球少主施利特勒。（法新社）洋基25歲火球少主施利特勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基25歲火球少主施利特勒（Cam Schlittler）今天僅投4.1局失掉5分，自家牛棚也無法止血，最終洋基在主場以4比9敗給守護者，條紋軍近3場吞下2敗。效力守護者隊的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）此戰沒有上場。

施利特勒前2局讓對手3上3下，第3局1出局後，守護者捕手貝利（Patrick Bailey）擊出三壘安打，接著羅奇歐（Brayan Rocchio）敲出高飛犧牲打，讓洋基失掉1分。施利特勒第4局被守護者打者曼扎多（Kyle Manzardo）扛出兩分砲再掉2分。

第5局守護者狀元郎巴札納（Travis Bazzana）擊出高飛犧牲打、明星強打拉米瑞茲（José Ramírez）擊出二壘安打，讓施利特勒再失2分後，因此被換下場。

守護者狀元郎巴札納。（美聯社）守護者狀元郎巴札納。（美聯社）

洋基左投希爾（Tim Hill）第7局登板後援，單局被敲3安失掉1分。第8局洋基換多法爾（Camilo Doval）接替投球，他僅投1局失掉3分，包含被巴札納擊出清壘二壘安打。

施利特勒主投4.1局被敲5安包含1轟，失掉5分有4分自責，吞本季第3敗，賽後防禦率為1.89。這是施利特勒在大聯盟生涯首度單場失5分。

洋基打線全場有8安，高德施密特（Paul Goldschmidt）有一發兩分砲，本季第7轟出爐，單場3安貢獻4分打點。

守護者全場有12安，巴札納有一支長打、貢獻4分打點，拉米瑞茲單場3安猛打賞進帳2分打點。守護者先發霍德曼（Colin Holderman）4局失4分無關勝敗，坎提歐（Joey Cantillo）1局無失分收本季第4勝。

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