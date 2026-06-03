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MLB》大谷翔平夯兩支長打+2打點、跑出三壘安打 道奇險勝響尾蛇

2026/06/03 12:52

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出兩支長打，包含本季第2支三壘安打，進帳2分打點，道奇最後在客場以5比4險勝響尾蛇。而大谷翔平明天將登板投球。

大谷翔平首局就擊出右外野二壘安打，接著1出局後，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）夯出兩分砲，這是他本季第9轟出爐，幫助道奇取得2比0領先。第2局1出局攻占一、二壘，大谷翔平揮出右外野三壘安打，進帳2分打點，幫助道奇以4比0領先。

響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）3局下擊出左外野反方向陽春砲，第5局響尾蛇球星馬提（Ketel Marte）擊出高飛犧牲打追回1分。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

第7局上道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）敲出二壘安打，並靠隊友犧牲觸擊上三壘，下一棒的大谷翔平獲敬遠。接著帕赫斯（Andy Pages）敲高飛犧牲打為道奇追加分數，佛里曼、貝茲（Mookie Betts）連續擊出安打送回大谷，讓道奇單局拿到2分。

不過道奇右投赫特（Kyle Hurt）7局下不穩，先後投出2次保送後，被響尾蛇球星艾倫納多（Nolan Arenado）擊出關鍵二壘安打失掉2分。赫特在2出局後投出保送，讓對手攻佔一、二壘，道奇這時換克萊茵（Will Klein）接替投球，克萊茵先被敲1安，並在滿壘時投保送擠回1分，讓響尾蛇單局拿3分追至1分差。

第8局下響尾蛇一度1出局攻占一、二壘，克萊茵讓艾倫納多敲出雙殺打化解危機。第9局道奇推出明星左投史考特（Tanner Scott），1出局後被擊出安打，響尾蛇打者佩多摩（Geraldo Perdomo）突襲短打點成投手前滾地球被刺殺，響尾蛇2出局攻占二壘，史考特仍抓到最後一個出局數守住勝利。

總計大谷翔平全場4打數2安都是長打，貢獻2分打點，三振、保送各1次，跑回2分，賽後打擊率為0.293，整體攻擊指數（OPS）為0.927。

道奇左投洛爾（Eric Lauer）先發投4.2局失2分，被敲5安包含1轟，三振、保送各1次，無關勝敗。崔南（Blake Treinen）後援0.1局無失分收本季第2勝，史考特1局無失分拿到本季第6次救援成功。

索羅卡（Michael Soroka）主投6局失4分，吞本季第3敗。卡洛爾全場5打數2安1打點，包含一發陽春砲，賽後打擊率為0.289，OPS為0.925。

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