法網》冠軍熱門被問下輪較想與誰對決 茲維列夫：我完全不在乎

茲維列夫。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）在2026年法國網球公開賽男單8強以7：6（7：3）、6：1、6：3橫掃19歲西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar），6年來第5度闖進男單4強，距離生涯首座大滿貫冠軍只差最後2步，對於被視為冠軍熱門，茲維列夫表示，只想專注在下一場比賽，其他的事都不重要。

茲維列夫3度闖進大滿貫決賽都屈居亞軍，包括2024年的法網，在義大利球王辛納（Jannik Sinner）、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）相繼出局後，茲維列夫有望擺脫「悲情亞軍」稱號一償宿願，「就像我之前說過的，我並不是特別在意自己是不是奪冠熱門，我專注於下一場比賽，專注於站在對面的對手，這也是我唯一能掌控的事情。」

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茲維列夫下輪將對上捷克20歲新星門希克（Jakub Mensik），不過他受訪當下對手尚未出爐，當時被問及較想對上門希克還是19歲巴西好手豐塞卡（Joao Fonseca）時，他也如此回應，「我比較想跟誰打？坦白說，我完全不在乎，真的不在乎。對我來說，對手是誰都沒差，現在有很多極具潛力的年輕球員，但我仍然必須相信自己、相信自己的打法，專心做好自己的工作。」

雖然強調不會多想身為奪冠熱門這件事，但茲維列夫也不諱言，喬科維奇淘汰後，確實讓自己在籤表上更加有利，「上半區因為辛納出局情勢變得開放許多，下半區我認為影響沒有那麼大，當然豐塞卡擊敗喬科維奇是一場重大勝利，也讓籤表局勢出現了變化，不過除此之外下半區的發展大致還算正常，但上半區情況就完全不同了。」

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