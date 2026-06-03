高球》美國公開賽和年輕好手競技 前球后曾雅妮自嘲：她們應該不認識我了

曾雅妮。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「微笑球后」曾雅妮今年獲得美國高爾夫球協會（USGA）的特別豁免，取得美國公開賽的參賽資格，而她也和世界球后N.科達（Nelly Korda）與業餘球后羅梅洛（Kiara Romero）同組訓練。已經37歲的她提到，同期戰友們都退休，現在她努力和這些年輕女孩們打成一片，但她也自嘲，她們應該不認識我了。

曾雅妮生涯曾拿過5座大賽冠軍，從2011年到2013年，曾連續109週位居世界第一，創下高爾夫歷史上第4長的連續排名紀錄，職業生涯共獲得15個LPGA巡迴賽冠軍，其中在2011年單個賽季斬獲7冠，生涯相當輝煌。

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即便歷經受傷手術等低潮，曾雅妮始終沒放棄，這次重新回到美國公開賽賽場，她說：「很感謝能夠重新回到這裡，參與美國公開賽是我從小的夢想。」她提到，這次獲得USGA邀請，一度感動到哭了，「這對我來說是很棒的一件事情，可以回到這裡跟很多厲害的選手競爭，很開心自己沒有放棄，能跟很多年輕選手一起交流。」

面對過去的低潮，曾雅妮認為，這些挫折讓她知道自己有多愛高爾夫，即便歷經很多高低起伏她也不想放棄，「我同期的朋友大多都已經退休了，現在回到這裡我也希望能和年輕球員成為好朋友。」妮妮提到，她和世界第一的選手一起練球，而業餘球員羅梅洛表現非常好，「哇！我覺得這女孩球打得真好。」

提到和年輕選手的互動，主持人也不忘問她，「大家都知道妳是誰嗎？」曾雅妮笑說：「我想她們不知道。」妮妮表示，這讓她想起自己她們這個年紀、第一次打美國公開賽的時候的心情，「那時我會覺得，『沒問題，我可以應付這個球場！』但現在過了差不多 20 年後，我會覺得，這個球場好難，真的不容易。在這裡必須保持耐心，盡可能去享受比賽。」

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