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體育 2026世界盃足球賽 最新報導

世足48強巡禮》蘇亞雷斯落選 世代交替的烏拉圭盼迎來新氣象

2026/06/03 11:20

烏拉圭隊。（資料照，法新社）烏拉圭隊。（資料照，法新社）

烏拉圭

參賽次數：15 次

奪冠次數：2 次（1930年、1950年）

上屆戰績：小組賽出局

晉級方式：南美區資格賽第4名直接晉級

總教練：貝爾薩（Marcelo Bielsa）

主力球星：巴爾韋德（Federico Valverde）

球隊介紹：

「天藍軍團」烏拉圭為世界盃歷史最悠久的傳統勁旅之一，曾在1930年、1950年兩度奪下世界盃冠軍及15次美洲盃冠軍。現由總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）執教，以強悍的戰術紀律與韌性著稱。

貝爾薩接掌兵符後為球隊注入了招牌的高位壓迫、高速攻防轉換與全場緊逼戰術，徹底告別過往沉悶的低位防守，轉而融入侵略性極強的高位逼搶與瘋狂跑動，使烏拉圭轉型為一支極具侵略性的球隊。

隨著傳奇前鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez）等老將陸續退出國家隊，烏拉圭目前已完成新老交替，由多位效力於歐洲頂級豪門的中生代與新生代球星領銜。其中皇家馬德里中場巴爾韋德，不僅是球隊攻守發動機，更是這套高能消耗戰術的靈魂中樞，搭配烏加特、阿勞霍，球隊的中後場具備一定深度。

烏拉圭在小組賽將與實力強勁的西班牙、沙烏地阿拉伯及維德角展開交鋒，期待再度擦亮兩屆冠軍的歷史招牌。

烏拉圭球員名單：

門將：羅切特（Sergio Rochet ）、穆斯萊拉（Fernando Muslera）、梅萊（Santiago Mele）

後衛：瓦雷拉（Guillermo Varela）、阿勞霍（Ronald Araújo ）、吉梅內斯（José María Giménez ）、布埃諾（Santiago Bueno ）、卡塞雷斯（Sebastián Cáceres ）、奧利維拉（Mathías Olivera ）、皮克雷斯（Joaquín Piquerez）、比尼亞（Matías Viña ）

中場：烏加特（Manuel Ugarte ）、馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、班塔庫爾（Rodrigo Bentancur）、瓦爾韋德（Federico Valverde）、卡諾比奧（Agustín Canobbio ）、薩納布里亞（Juan Manuel Sanabria ）、阿拉斯卡艾塔（Giorgian de Arrascaeta ）、克魯茲（Nicolás de la Cruz ）、薩拉塞爾（Rodrigo Zalazar ）、佩利斯特里（Facundo Pellistri ）、阿勞霍（Maximiliano Araújo）、羅德里格斯（Brian Rodríguez）

前鋒：阿吉雷（Rodrigo Aguirre ）、維那斯（Federico Viñas ）、努涅茲（Darwin Núñez ）

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