MLB》36歲日投菅野智之5局好投摘勝 賞天使全大聯盟最爛第39敗

菅野智之。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯36歲日本右投菅野智之今天交出5局失2分的好投，幫助洛磯在客場以8比2擊敗天使，菅野智之收下本季第5勝。洛磯拿到2連勝，天使則苦吞3連敗、同時也吞全大聯盟最糟的第39敗。

菅野智之開賽連抓2個出局數後被擊出二壘安打，他三振天使打者葛利森（Vaughn Grissom），化解失分危機。第2局1出局後，菅野智之被敲出二壘安打，不過他連續解決2人再度解危。

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第3局菅野智之先解決2人後，先後被敲安、投出保送，讓天使隊攻佔一、二壘。菅野智之再三振葛利森化解危機。第4局菅野智之讓對手3上3下。

菅野智之第5局連續抓到2個出局數後，先被擊出二壘安打、再投出保送後，接著被天使打者梅克勒（Wade Meckler）擊出帶有2分打點的二壘安打。菅野這時又投出觸身球，讓對手攻佔一、二壘，菅野最後讓天使打者阿德爾（Jo Adell）敲出飛球被接殺，完成投球工作。

總計菅野智之主投5局用96球，其中有58顆好球，被敲5安失掉2分，賞5次三振，丟2次保送、1次觸身球，拿到本季第5勝，賽後防禦率為3.98，此戰最快投到94英里（約151.2公里）。

洛磯打線第2局靠古德曼（Hunter Goodman）陽春砲、托瓦（Ezequiel Tovar）高飛犧牲打、朱利恩（Edouard Julien）適時安打拿到3分。第4局洛磯灌進5分，包含卡斯楚（Willi Castro）擊出三分砲，以及T·J·魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）深遠飛球，讓天使右外野手阿德爾守備出糗形成「助攻陽春砲」，奠定勝基。

天使先發「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）僅投3.2局狂失8分，包含挨了3轟，吞本季第2敗，賽後防禦率高達10。天使隊輸球後，目前以23勝39敗的戰績排全大聯盟最爛。

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