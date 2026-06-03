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NBA》曾在尼克掀「林來瘋」林書豪要擔任總冠軍賽轉播分析師

2026/06/03 11:41

林書豪。（資料照，法新社）林書豪。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽台灣時間明天上午登場，將由尼克對決馬刺。過去效力尼克時曾掀起「林來瘋」的林書豪，將在這次總冠軍賽中擔任分析師，迎來他在《ESPN》的轉播首秀。

林書豪在2011-12賽季效力於尼克時的表現曾掀起席捲全球的「林瘋狂」，如今他將加入ESPN的NBA總冠軍賽轉播團隊，擔任分析師，在這系列賽期間預計在《NBA Today》、《SportsCenter》等節目。

林書豪在受訪時表示，很開心看到老東家距離總冠軍只剩4場勝利，「我一直覺得尼克球迷值得擁有最好的表現，他們太熱情了。」林書豪提到，雖然能在那段時間裡打出好成績是很棒的事情，但他真心希望自己能做得更多、能待得更久，並取得更偉大的成就，在季後賽中為尼克做出更多貢獻，可惜這一切都未能實現。

林書豪在2011-12球季加入尼克，替補上陣打出亮眼表現，後來因陣中球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）受傷缺陣，他帶領球隊拉出7連勝，幫助尼克闖進季後賽，但後來林書豪受傷無法出賽，球隊在首輪就被淘汰。

回首當時在尼克的情況，林書豪說：「我覺得大家無法體會那種痛苦，付出那麼多，球隊好不容易扭轉頹勢，找回狀態，結果卻在最重要的比賽中缺席，不能上場真的讓我很難受。我知道當時有一些相關報導，但事實是，我竭盡全力想回歸賽場，為球隊做出貢獻，但我最終還是沒能做到。」

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