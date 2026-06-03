中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場 成為球迷朝聖新地標

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。

（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕五月「台北城市月」主題月，味全龍打下令人振奮的戰績，為持續深化屬地主義經營，強化球隊與臺北地區的連結，味全龍近期完成多項主場周邊視覺升級工程，從捷運芝山站、天母棒球場周邊公車站，到球場正門全新LED看板建置，全面打造屬於天母的棒球城市風景，讓球迷從踏出捷運站開始，就能感受到濃厚的龍隊主場氛圍。

此次味全龍特別於捷運芝山站進行全新包站規劃，以城市月視覺為核心設計元素，結合天母在地特色與球隊品牌精神，打造充滿城市感與運動能量的車站空間。只要走到芝山捷運站一號出口，就能看見味全龍鮮明的視覺呈現，讓芝山站成為連結球迷與主場的重要入口。

請繼續往下閱讀...

除捷運站外，味全龍也同步完成天母棒球場周邊士東及忠誠路公車站牌視覺包裝，將球員及女孩主視覺延伸至球場周遭生活圈，透過一致性的品牌設計語言，讓球迷與市民在日常通勤與移動過程中，都能感受到職業棒球融入城市生活的氛圍。

最受球迷矚目的，則是全新設置於天母棒球場正門口的大型LED電子看板正式啟用。看板除展示球隊形象與賽事資訊外，更將於主場賽事期間即時呈現當日先發打序名單，讓球迷一抵達球場便能掌握比賽資訊，提前感受賽事熱度。全新的迎賓地標不僅提升觀賽體驗，也成為球迷進場拍照打卡的新亮點。

味全龍球團表示，球隊持續以「屬地主義」作為經營核心，希望透過球場周邊環境優化與城市空間連結，讓天母不只是比賽場地，更是屬於龍迷的共同生活圈。未來球隊也將持續攜手在地社區與商圈夥伴，深化臺北棒球文化，打造最具特色的職棒主場體驗。

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場 成為球迷朝聖新地標

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。

（味全龍提供）

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場 成為球迷朝聖新地標

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。

（味全龍提供）

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場 成為球迷朝聖新地標

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。

（味全龍提供）

全新設置於天母棒球場正門口的大型LED電子看板正式啟用。

（味全龍提供）

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場 成為球迷朝聖新地標

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。

（味全龍提供）

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場 成為球迷朝聖新地標

味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。

（味全龍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法