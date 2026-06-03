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中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相

2026/06/03 11:52

中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場　成為球迷朝聖新地標
味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。
（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕五月「台北城市月」主題月，味全龍打下令人振奮的戰績，為持續深化屬地主義經營，強化球隊與臺北地區的連結，味全龍近期完成多項主場周邊視覺升級工程，從捷運芝山站、天母棒球場周邊公車站，到球場正門全新LED看板建置，全面打造屬於天母的棒球城市風景，讓球迷從踏出捷運站開始，就能感受到濃厚的龍隊主場氛圍。

此次味全龍特別於捷運芝山站進行全新包站規劃，以城市月視覺為核心設計元素，結合天母在地特色與球隊品牌精神，打造充滿城市感與運動能量的車站空間。只要走到芝山捷運站一號出口，就能看見味全龍鮮明的視覺呈現，讓芝山站成為連結球迷與主場的重要入口。

除捷運站外，味全龍也同步完成天母棒球場周邊士東及忠誠路公車站牌視覺包裝，將球員及女孩主視覺延伸至球場周遭生活圈，透過一致性的品牌設計語言，讓球迷與市民在日常通勤與移動過程中，都能感受到職業棒球融入城市生活的氛圍。

最受球迷矚目的，則是全新設置於天母棒球場正門口的大型LED電子看板正式啟用。看板除展示球隊形象與賽事資訊外，更將於主場賽事期間即時呈現當日先發打序名單，讓球迷一抵達球場便能掌握比賽資訊，提前感受賽事熱度。全新的迎賓地標不僅提升觀賽體驗，也成為球迷進場拍照打卡的新亮點。

味全龍球團表示，球隊持續以「屬地主義」作為經營核心，希望透過球場周邊環境優化與城市空間連結，讓天母不只是比賽場地，更是屬於龍迷的共同生活圈。未來球隊也將持續攜手在地社區與商圈夥伴，深化臺北棒球文化，打造最具特色的職棒主場體驗。

中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場　成為球迷朝聖新地標
味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。
（味全龍提供）

中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場　成為球迷朝聖新地標
味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。
（味全龍提供）

中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場　成為球迷朝聖新地標
味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。
（味全龍提供）

中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相全新設置於天母棒球場正門口的大型LED電子看板正式啟用。
（味全龍提供）

中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場　成為球迷朝聖新地標
味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。
（味全龍提供）

中職》深化台北屬地主義 味全龍捷運芝山站周邊視覺亮相味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌。捷運芝山站包站登場　成為球迷朝聖新地標
味全龍深化臺北屬地主義，形塑城市主場新風貌，捷運芝山站包站成為球迷朝聖新地標。
（味全龍提供）

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