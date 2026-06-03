中職》味全龍女孩日浪漫壓軸 球員化身「最帥研究員」上線！

味全女孩日主視覺。（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍年度最受期待的粉紅盛事「守護妳的EYE－心動方程式女孩日」，將於6月12日至14日在天母棒球場浪漫登場！球員們這次脫下戰袍、換上帥氣實驗袍，化身「首席研究員」，以「女孩愛上棒球」為研究課題，探索心動產生的化學反應與關鍵變因，透過最清晰的「1.0完美視野」，帶領球迷一步步解開愛上棒球的甜蜜方程式，展開一場結合科學與浪漫的粉紅實驗。

心動解密三步驟 三天限定入場贈品公開

為了讓球迷一同參與這場心動研究計畫，球團精心規劃連續三天限定入場禮，將球場應援必備小物融入實驗室主題設計，打造專屬於女孩日的特色收藏。6月12日（五）率先登場的是充滿實驗室氛圍的「試管皂紙」；6月13日（六）推出神秘感十足的「心動盲包徽章」，共10款隨機發送；6月14日（日）壓軸登場的則是「應援球衣吊飾」，共12款隨機款式，陪伴球迷收藏每一次心動時刻。

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進場解鎖專屬於妳的熱血戀愛方程式

除了蒐集「戀愛科學」系列限定贈品外，活動期間球場周邊也將設置「心動研究站」，完成指定任務的球迷還可獲得主題日限定小卡，留下專屬紀念。究竟這群帥氣研究員還藏著哪些甜蜜伏筆？6月12日至14日，邀請所有球迷親臨天母棒球場，一起解鎖屬於妳的熱血戀愛方程式，在棒球與浪漫交織的夏日夜晚，感受最怦然心動的女孩日盛典！

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