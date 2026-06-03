籃球》用另種方式重返NBA！林書豪坦言轉播很難但想繼續挑戰

林書豪。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕過去曾在NBA尼克掀起「林來瘋」的林書豪，這次將在尼克和馬刺總冠軍賽中擔任分析師，他坦言，解說工作其實比想像中難，但他逐漸從中找到興趣，若未來有機會不排除長期發展下去。

林書豪在2011-12賽季效力於尼克時曾掀起席捲全球的「林來瘋」，他樂見老東家有機會挑戰總冠軍，這次擔任轉播分析師，他也希望，把過去代表不同球隊打季後賽的經驗運用其中。

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林書豪說：「我的目標是將我過去的經驗，轉化成球迷們能夠理解、簡單易懂的內容。這不僅包含成功的經驗，也有我加入奪冠球隊之前，多次首輪出局的失敗經歷。我想分享哪些方法奏效、哪些方法無用，以及我們最終獲勝的關鍵是什麼。」

林書豪坦言，轉行做電視轉播完全是意料之外的事，球員時期從未想過要從事解說工作，直到上個賽季結束，林書豪在台灣決定退役，才開始思考下一步該怎麼走。

至於參與電視轉播的契機，是林書豪今年3月作客《NBA Today》擔任分析嘉賓，他表示，這其實是一次為期三天的試用期，他想藉此機會了解是否對解說工作充滿熱情，以及是否有電視台願意給他這個機會。不過，當時他分析東契奇（Luka Doncic）單打戰術的講解，受到觀眾好評，也解答了他自己的疑惑。

「我覺得這3天後，球迷們的反應以及我內心的感受都遠遠超出了我的預期。一方面，大家真的很欣賞我們的講解，另一方面，我也很高興能重返NBA賽場。」不過，針對轉播現場的狀況，林書豪還需要適應，「我不是那種喜歡發表極端言論、大聲喧嘩的人，我盡量保持冷靜，努力學習，然後盡力去鼓勵別人，即使我不得不提出批評。」

林書豪不諱言，解說比賽的工作比看起來難得多，但他仍然想從事這項工作，即便他與ESPN的現有合約只到本屆總冠軍賽結束，但他希望之後能繼續他的解說生涯。

林書豪說：「我當然非常有興趣繼續從事這項工作，並希望長期發展下去。說實話，我真的很感謝ESPN給我這些機會，我知道他們願意在總冠軍賽中為我騰出空間，這真的非常難得。我知道這種機會並不常見，非常珍貴，所以我非常感激。」

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